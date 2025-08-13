Через події під час концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві 9 серпня проти 57 громадян України розпочато провадження щодо депортації з території країни перебування.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України у коментарі 24 Каналу. Таку інформацію стосовно депортації українців через відповідний інцидент наводить Посольство України в Польщі.

Що кажуть в МЗС про депортацію українців?

За даними МЗС, посольство в оперативному порядку направило офіційні запити до компетентних органів для зʼясування деталей справи. Наразі підтверджено затримання громадян України 1995, 2002 та 2005 років народження.

Польські правоохоронці інкримінують їм акти агресії, сутички з персоналом та демонстрацію забороненої польським законодавством символіки. Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Польщі,

– кажуть у відомстві.

До слова, раніше про депортацію повідомляли у PAP. Прем'єр-міністр Польщі Туск заявив, що "абсолютно непотрібні події", які обурили поляків, "досягли свого завершення". Загалом проти 63 осіб розпочато провадження щодо виїзду з країни.

Серед них ще 6 білорусів. Посол України в Польщі Василь Боднар переконаний, що ті, хто порушує закон, повинні відповідати за це згідно із законодавством Польщі. Він також висловив здивування про присутність українців на концерті.