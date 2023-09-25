В Одесской области пьяные девушки развлекались на могилах воинов

В Одесской области группа пьяных девушек развлекалась на могилах павших воинов. В полиции устанавливают все детали инцидента.

Местными телеграм-каналами Одессы распространяется видео, где пьяные девушки развлекаются на Аллее похороненных Героев.

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Сходить в туалет прямо на цветы

В селе городского типа Ивановка в Одесской области развлекаются на аллее погибших военных. Они поют русские песни и, в общем-то, ведут себя неадекватно. Одна из них даже предлагает другой сходить в туалет прямо на цветы. Она говорит подруге "полить" их.

Девушки развлекаются на могилах военных: смотрите видео

Поведение девушек неприемлемо.

Полиция уточняет детали скандального инцидента.

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