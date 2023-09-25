В Одесской области пьяные девушки развлекались на могилах воинов
25 сентября 2023, 20:29Читати новину українською
В Одесской области группа пьяных девушек развлекалась на могилах павших воинов. В полиции устанавливают все детали инцидента.
Местными телеграм-каналами Одессы распространяется видео, где пьяные девушки развлекаются на Аллее похороненных Героев.
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Сходить в туалет прямо на цветы
В селе городского типа Ивановка в Одесской области развлекаются на аллее погибших военных. Они поют русские песни и, в общем-то, ведут себя неадекватно. Одна из них даже предлагает другой сходить в туалет прямо на цветы. Она говорит подруге "полить" их.
Девушки развлекаются на могилах военных: смотрите видео
Поведение девушек неприемлемо.
Полиция уточняет детали скандального инцидента.
В Ровенской области женщина украла цветы с могилы военного
- В Ровенской области судили женщину за то, что та украла розы из могилы украинского защитника. Она признала свою вину и объяснила безнравственное поведение. Инцидент произошел утром 10 апреля в деревне Козин Дубенского района. Там на местном кладбище женщина украла 20 роз из могилы воина ВСУ.
- Женщину впоследствии разоблачили и вручили ей подозрение по 1 части 297 статьи Уголовного кодекса Украины. Как выяснилось, в тот день обвиняемая шла к могиле своего свекра. На кладбище она увидела красивые розы и решила их сорвать. Эти цветы женщина захотела подарить невестке в день рождения.
- Эта женщина с 1998 года состоит на учете у врача-психиатра. Поэтому во время расследования было назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ее результаты показали, что 10 апреля обвиняемая не страдала от каких-либо психических расстройств и могла осознавать последствия своих действий.
- На суде женщина раскаялась. Недавно судья Алина Сильман признала ее виновной и назначила ей год испытательного срока. Также суд постановил отдать розы владельцам.