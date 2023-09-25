На Одещині п’яні дівчата розважалися на могилах воїнів

У Одеській області група п'яних дівчат розважалась на могилах полеглих воїнів. У поліції встановлюють усі деталі інциденту.

Місцевими телеграм-каналами Одеси поширюється відео, де п'яні дівчата розважаються на Алеї похованих Героїв.

Зверніть увагу Сестри станцювали на цвинтарі, відвідуючи могилу полеглого батька: киянки можуть сісти за ґрати

Сходити в туалет прямо на квіти

У селі міського типу Іванівка, що в Одеській області розважаються на алеї загиблих військових. Вони співають російські пісні та, загалом, поводяться неадекватно. Одна із них навіть пропонує іншій сходити в туалет прямо на квіти. Вона каже подрузі "полити" їх.

Дівчата розважаються на могилах військових: дивіться відео

Поведінка дівчат є неприйнятною.

Наразі поліція уточнює деталі скандального інциденту.

На Рівненщині жінка вкрала квіти з могили військового