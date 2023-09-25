На Одещині п’яні дівчата розважалися на могилах воїнів

25 вересня 2023, 20:29
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У Одеській області група п'яних дівчат розважалась на могилах полеглих воїнів. У поліції встановлюють усі деталі інциденту.

Місцевими телеграм-каналами Одеси поширюється відео, де п'яні дівчата розважаються на Алеї похованих Героїв.

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Сходити в туалет прямо на квіти

У селі міського типу Іванівка, що в Одеській області розважаються на алеї загиблих військових. Вони співають російські пісні та, загалом, поводяться неадекватно. Одна із них навіть пропонує іншій сходити в туалет прямо на квіти. Вона каже подрузі "полити" їх. 

Дівчата розважаються на могилах військових: дивіться відео

Поведінка дівчат є неприйнятною. 

Наразі поліція уточнює деталі скандального інциденту. 

На Рівненщині жінка вкрала квіти з могили військового

  • У Рівненській області судили жінку за те, що та поцупила троянди з могили українського захисника. Вона визнала свою провину та пояснила аморальну поведінку. Інцидент стався зранку 10 квітня у селі Козин Дубенського району. Там на місцевому кладовищі жінка вкрала 20 троянд з могили воїна ЗСУ.
  • Жінку згодом викрили та вручили їй підозру за 1 частиною 297 статті Кримінального кодексу України. Як з'ясувалося, в той день обвинувачена йшла до могили свого свекра. На цвинтарі вона побачила красиві троянди й вирішила їх зірвати. Ці квіти жінка захотіла подарувати невістці на день народження.
  • Ця жінка з 1998 року перебуває на обліку в лікаря-психіатра. Тому під час розслідування було назначено судово-психіатричну експертизу. Її результати показали, що 10 квітня обвинувачена не страждала від будь-яких психічних розладів та могла усвідомлювати наслідки своїх дій.
  • На суді жінка розкаялася. Нещодавно суддя Аліна Сільман визнала її винною та призначила їй один рік іспитового терміну. Також суд постановив віддати троянди власникам.

Автор: Вікторія Кульженко