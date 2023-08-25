Ролик з танцями дівчата виклали у соцмережах. Правда, невдовзі вони його стерли та попросили вибачення у тих, чиї почуття могли образити.

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Танцювали на цвинтарі

Дівчата запевняють, що танцювали біля могили свого батька, котрий загинув в Ізюмі.

Сьогодні ми навідували на могилі свого полеглого батька, що загинув під Ізюмом. На жаль, було не дуже коректно виставляти відео такого характеру, хоча ми не мали на думці очорнити ім'я героїв,

– зазначили дівчата.

Вирішили станцювати на цвинтарі дівчата, адже розуміли, як до культури поховань ставився їхній батько. Відтак, вони не вбачали в цьому нічого поганого. Хай там як, сестри зазначили, що вже шкодують про те, що вчинили.

Дівчата танцювали на цвинтарі: дивіться відео

Тим часом спалахнув ще один скандал. Він пов'язаний з укриттями, обладнаними для дітей.

Поставили туалети без дверей

Скандал розгорівся в Українці, що в Обухівському районі Київської області. У дитячому садку "Хоровод" облаштували укриття. І все було б добре, якби не той факт, що в ньому вбиральні без дверей.

Про роботу над укриттям 17 серпня розповів міський голова Українки Олександр Туренко. За його словами, проробили чималу роботу, щоб маленькі українці почувалися безпечно під час повітряних тривог.

під час повітряних тривог. Слід розуміти, що "Хоровод" працює з 1968 року. Відтоді його підвальне приміщення не ремонтувалося. Тепер же його переобладнали під повноцінне укриття.

Відтоді його підвальне приміщення не ремонтувалося. Тепер же його переобладнали під повноцінне укриття. Всередині зробили заглиблення, реконструювали стіни, стелю та підлогу. Також встановили санвузол, вентиляцію, освітлення та протипожежні двері.

Власне, користувачі мережі зосередили свою увагу на вбиральнях. За їхніми словами, цими новенькими туалетами просто неможливо користуватися. А все тому, що у кабінах просто відсутні двері.

До слова, кілька місяців тому спалахнув інший скандал. Тоді Дніпровська районна адміністрація Києва вирішила купити в укриття для дітей барабани за 890 тисяч гривень. Правда, публічний розголос і обурення людей стали причиною розірвання договору.