Інцидент стався зранку 10 квітня у селі Козин Дубенського району. Там на місцевому кладовищі жінка вкрала 20 троянд з могили воїна ЗСУ.

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Навіщо жінка це зробила

Жінку згодом викрили та вручили їй підозру за 1 частиною 297 статті Кримінального кодексу України.

Зверніть увагу! Наруга над могилами може каратися штрафом, мінімальний розмір якого складає 17 000 гривень.

Як з'ясувалося, в той день обвинувачена йшла до могили свого свекра. На цвинтарі вона побачила красиві троянди й вирішила їх зірвати. Ці квіти жінка захотіла подарувати невістці на день народження.

Що сказав суд

Ця жінка з 1998 року перебуває на обліку в лікаря-психіатра. Тому під час розслідування було назначено судово-психіатричну експертизу. Її результати показали, що 10 квітня обвинувачена не страждала від будь-яких психічних розладів та могла усвідомлювати наслідки своїх дій.

На суді жінка розкаялася. Нещодавно суддя Аліна Сільман визнала її винною та призначила їй один рік іспитового терміну. Також суд постановив віддати троянди власникам.

До слова, цей вирок ще не набрав законної сили. Тому жінка може подати апеляцію.

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