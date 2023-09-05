Инцидент произошел утром 10 апреля в деревне Козин Дубенского района. Там на местном кладбище женщина украла 20 роз с могилы воина ВСУ.

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Зачем женщина это сделала

Женщину впоследствии разоблачили и вручили ей подозрение по 1 части 297 статьи Уголовного кодекса Украины.

Обратите внимание! Надругательство над могилами может караться штрафом, минимальный размер которого составляет 17 000 гривен.

Как выяснилось, в тот день обвиняемая шла к могиле своего свекра. На кладбище она увидела красивые розы и решила их сорвать. Эти цветы женщина захотела подарить невестке на день рождения.

Что сказал суд

Эта женщина с 1998 года состоит на учете у врача-психиатра. Поэтому в ходе расследования была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ее результаты показали, что 10 апреля обвиняемая не страдала от каких-либо психических расстройств и могла осознавать последствия своих действий.

На суде женщина раскаялась. Недавно судья Алина Сильман признала ее виновной и назначила ей год испытательного срока. Также суд постановил вернуть розы владельцам.

К слову, этот приговор еще не вступил в законную силу. Поэтому женщина может подать апелляцию.

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