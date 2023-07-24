Прах Николая Кузнецова во Львове уже второй раз пытаются украсть. На этот раз поднимали надгробную плиту. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в соцсетях. Кому из живых не дает покоя мертвый разведчик – разбирался 24 Канал.

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Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. За деталями – в ГУР,

– подчеркнул городской голова.

На фото видно, что могильная плита сдвинута.

Кто такой Кузнецов

Николай Кузнецов (настоящее имя Никанор) – советский диверсант и агент НКВД. Прославился тем, что убивал высокопоставленных нацистских офицеров, в частности в Ровно, тогдашней столице Райхскомиссариата Украина, и Львове, который был административным центром дистрикта "Галичина".

Он хорошо владел многими языками: немецким (и его диалектами), польским, коми, украинским, эсперанто. Этим привлек внимание НКВД.

Следил за дипкорпусом посольств, снимал секретные документы, устраивал покушения на заместителей Эриха Коха – райхскомиссара Украины в 1942 – 1944 годах, застрелил вицегубернатора Галиции Отто Бауэра.

В 1943 году убил верховного судью оберфюрера Альфреда Функа – и нацисты отомстили, расстреляв более 350 арестантов Ровенской тюрьмы.

Погиб в марте 1944 года от рук УПА.

Посмертно ему присвоили звание героя Советского Союза.

Отношения агента НКВД и ОУН: Кузнецов подстроил так, чтобы в убийстве Бауэра подозревали ОУН. А попав в плен к военно-полевой жандармери УПА, он сдал целый отряд советских диверсантов.

Из Украины в Россию: посмертная эпопея разведчика

Википедия указывает, что о диверсанте было снято 8 фильмов, в том числе документальных, и написано 16 книг. В его честь даже был назван астероид!

Однако после обретения Украиной независимости отношение к нему ожидаемо изменилось:

В 1990-е львовяне предлагали демонтировать памятник Кузнецову – в конце концов, его забрали жители города Талица в Свердловской области, где учился разведчик.

В 2000 году ветераны Екатеринбурга просили перезахоронить Кузнецова у них, но им отказала комиссия по военным захоронениям.

В 2018 году праворадикалы обрисовали бюст Кузнецова.

В 2019 году неизвестные украли с могилы бронзовый барельеф.

В 2019 и 2020 году львовские власти не согласовали передачу останков Кузнецова родственникам.

В 2021 году город отказался выполнить решение суда о передаче останков.

В Ровно в 2022-м демонтировали бюст Кузнецова с Аллеи славы военного мемориала кладбища "Дубенское".



Демонтаж бюста Кузнецова / сайт ЧаРивне

Нужно ли передавать останки Кузнецова в Россию сейчас?

Мэр Львова Андрей Садовый в 2020 году предлагал обменять прах разведчика на освобождение из плена украинских воинов.

Писатель Андрей Курков в 2021 году подчеркивал, что передача останков в Россию сейчас только усилит путинский режим, возвышающий советских агентов. Поэтому следует передать его в третьи страны – а в Россию уже после окончания войны.

Интересно: есть версия, что в могиле вовсе не Кузнецов, а немецкий солдат.

Могила Николая Кузнецова на Холме Славы – уже третье его захоронение. Так что вполне может быть и четвертое, причем за пределами Украины.