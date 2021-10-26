Об этом заявил военный историк, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран ЛНУ имени Ивана Франко Андрей Козицкий. Своими взглядами он поделился в эфире "Украинского радио Львов".

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Немца выдали за советского шпиона

Историк говорит, что пришел к такому выводу, анализируя материалы КГБ, посвященные поиску и эксгумации тела Кузнецова и его перезахоронению во Львове.

Мне повезло работать с 6 томами дела, в том числе и экспертизами академика Герасимова, который пришел к выводу, что тело, найденное в Боратине Львовской области, принадлежит Кузнецову. Из этих документов однозначно следует – во Львове похоронен не Николай Кузнецов,

– сказал историк.

Козицкий рассказывает, что Кузнецова и его товарищей Каминского и Белова захватили в марте 1944 года в тогдашнем Вербском районе возле села Белогородка (теперь Дубенский район Ровненской области) и после допроса расстреляли.

Одновременно с Кузнецовым в Боратыне задержали и убили нескольких немецких солдат. Тогда местных жителей заставляли давать показания будто погибший в последние секунды жизни говорил на русском языке. На самом же деле он разговаривал по-немецки и был похоронен в солдатской униформе, а не офицерской.

Историк считает, что именно останки одного из этих немецких солдат впоследствии перевезли во Львов и похоронили под видом Кузнецова. К тому же у погибшего уцелели оба клыка и они не выпирают вперед. Однако его родственники рассказали КГБ, что у Кузнецова были клыки, которые выдаются вперед, а сестра заявила, что разведчик вырвал оба клыка, чтобы устранить эту особенность. Итак, многие вещи не совпадают по этому делу.

Где же тогда похоронен Кузнецов

По его словам, Кузнецова и двух его товарищей похоронили в селе Мильча Ровненской области, а в 1988 году их тела эксгумировали и перевезли в Киев. Историк предполагает, что сначала советская власть хотела с помпой перезахоронить тела Каминского и Белова в Львове, но на то время политическая ситуация стремительно менялась и от этой идеи решили отказаться.

Историк считает, что проблему можно было бы решить с помощью экспертизы ДНК из могилы во Львове и Маргариты Брюхановой, племянницы Кузнецова.

Попытка перезахоронения Кузнецова в Россию

22 октября исполком Львовского горсовета принял решение, которым отказался провести эксгумацию останков Николая Кузнецова и передать их племяннице Маргарите Брюхановой.

Таким образом власти Львова отказалась выполнить решение Кассационного админсуда Верховного Суда Украины по иску Брюхановой.

Она обратилась в суд после того, как исполком отказал ей в личной просьбе о выдаче останков Кузнецова для перезахоронения в РФ.

В Миникульте отметили, что передача останков Кузнецова государству-агрессору является нежелательной и преждевременной.