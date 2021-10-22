Родственница советского агента хочет перезахоронить его останки на мемориальном комплексе в российском Екатеринбурге. Из-за этого она длительное время судилась с Львовской мэрией.

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Исполком ЛГС отказался передать останки Кузнецова

Исполком Львовской мэрии 22 октября отказался передать останки агента НКВД Николая Кузнецова. Их хотят перезахоронить с Холма Славы во Львове на мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

Исполком рассмотрел это дело по требованию Кассационного административного суда. Именно он обязал мэрию разрешить перезахоронение. По информации ZAXID.NET все члены исполкома единогласно проголосовали против.

Городской глава Львова Андрей Садовый в фейсбуке рассказал, что это уже не первое такое судебное решение по делу перезахоронения Кузнецова. Он отметил, что имеет 2 вопроса к людям, которые принимают такие решения.

"Считаете ли вы возможным любое сотрудничество с агрессором во время войны? Не хочет ли Россия вернуть нам 121 гражданина Украины, которые сегодня заключены в тюрьму по политическим и религиозным мотивам на территории их страны, а также 296 человек, которые находятся в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях?", – заметил Садовый.

Городской глава отметил, что позиция мэрии однозначна – Львов не сотрудничает с оккупантами.

"И напоследок. Истицей по этому делу с 2008 года является гражданка РФ Маргарита Брюханова. Кто-то когда-то интересовался, как у нее дела?", – подытожил Садовый.

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Кратко о решении суда по перезахоронению агента НКВД

Могила Кузнецова размещена на Холме Славы во Львове. Ее неоднократно повреждали, поэтому племянница агента НКВД Маргарита Брюханова несколько раз просила Львовскую мэрию разрешить перезахоронить его останки в Екатеринбурге.

Однако исполком ЛГС отказывал ей из-за украинских пленных, находящихся в России и на временно оккупированных территориях. Тогда Брюханова подала на исполком в суд. Кассационный админсуд ВСУ 15 сентября подтвердил, что родственники Кузнецова собрали все необходимые документы для его перезахоронения, в том числе разрешения от государственных органов.

Поэтому суд обязал Львовскую мэрию разрешить перезахоронение останков агента НКВД на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Это постановление обжалованию не подлежит.

Обратите внимание! Николай Кузнецов – советский диверсант-разведчик, агент НКВД. Он умер 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района. По одной из версий, Кузнецов сам подорвал себя гранатой, по другой – погиб в бою. Посмертно агенту НКВД присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию его останков провели в 1959 году. В 1960 году Кузнецова перезахоронили на Холме Славы во Львове.