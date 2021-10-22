Родичка радянського агента хоче перепоховати його рештки на меморіальному комплексі у російському Єкатеринбурзі. Через це вона тривалий час судилася з Львівською мерією.

До теми Суд зобов'язав Львівську мерію віддати в Росію рештки агента НКВС Кузнєцова

Виконком ЛМР відмовився передати рештки Кузнєцова

Виконком Львівської мерії 22 жовтня відмовився передати рештки агента НКВС Миколи Кузнєцова. Їх хочуть перепоховати з Пагорба Слави у Львові на меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі.

Виконком розглянув цю справу на вимогу Касаційного адміністративного суду. Саме він зобов'язав мерію дозволити перепоховання. За інформацією ZAXID.NET, усі члени виконкому одноголосно проголосували проти.

Міський голова Львова Андрій Садовий у фейсбуці розповів, що це вже не перше таке судове рішення у справі перепоховання Кузнєцова. Він зауважив, що має 2 питання до людей, які ухвалюють такі рішення.

"Чи вважаєте ви можливою будь-яку співпрацю з агресором у час війни? Чи не хоче Росія повернути нам 121 громадянина України, які сьогодні ув'язнені за політичними та релігійними мотивами на території їхньої країни, а також 296 людей, які перебувають у нелюдських умовах на окупованих територіях?", – зауважив Садовий.

Міський голова наголосив, що позиція мерії однозначна – Львів не співпрацює з окупантами.

"І наостанок. Позивачкою у цій справі з 2008 року є громадянка РФ Маргарита Брюханова. Хтось колись цікавився, як у неї справи?", – підсумував Садовий.

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Коротко про рішення суду щодо перепоховання агента НКВС

Могила Кузнєцова розміщена на Пагорбі Слави у Львові. Її неодноразово пошкоджували, тож племінниця агента НКВС Маргарита Брюханова кілька разів просила Львівську мерію дозволити перепоховати його рештки в Єкатеринбурзі.

Проте виконком ЛМР відмовляв їй через українських полонених, які перебувають у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Тоді Брюханова подала на виконком до суду. Касаційний адмінсуд ВСУ 15 вересня підтвердив, що родичі Кузнєцова зібрали всі необхідні документи для його перепоховання, зокрема дозволи від державних органів.

Тож суд зобов'язав Львівську мерію дозволити перепоховання решток агента НКВС на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі. Ця постанова оскарженню не підлягає.

Зверніть увагу! Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС. Він помер 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району. За однією з версій, Кузнєцов сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув у бою. Посмертно агенту НКВС надали звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію його решток провели в 1959 році. У 1960 році Кузнєцова перепоховали на Пагорбі Слави у Львові.