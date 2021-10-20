В 1960 году Кузнецова перезахоронили на Холме Славы во Львове. Ранее Львовский горсовет неоднократно отказывался провести эксгумацию останков советского агента.

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ЛГС отказывала родственникам Кузнецова в его перезахоронении

Могила агента НКВД Николая Кузнецова расположена на Холме Славы во Львове. Львовские праворадикалы неоднократно разрисовывали надгробие. Кроме этого, в марте 2019 года неизвестные похитили с могилы бронзовый барельеф, а зимой 2021 года там обнаружили подкоп.

Родственники Кузнецова несколько раз просили исполком ЛГС разрешить перезахоронить его в Екатеринбурге, потому что они не могут ухаживать за могилой на расстоянии. Однако городской глава Андрей Садовый заявлял, что эксгумировать останки советского агента невозможно, поскольку украинцы сейчас находятся в российском плену. Кроме этого, городской совет просил СБУ и Министерство иностранных дел предоставить свое заключение относительно перезахоронения Кузнецова.

Я считаю, что это решение – актуальное. Если мы сможем получить наших пленных домой, то мы будем тогда это учитывать,

– заметил Садовый.

Племянница агента НКВД Маргарита Брюханова подала на ЛГС в суд. Львовский окружной админсуд 27 октября обязал горсовет повторно рассмотреть решение о перезахоронении останков Кузнецова. Мэрия не могла обжаловать это решение в апелляции.

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Суд обязал ЛГС разрешить перезахоронение Кузнецова

Позже Брюханова обратилась в Верховный суд с просьбой обязать Львовскую мэрию разрешить перезахоронение ее дяди. Кассационный админсуд подтвердил, что она собрала все необходимые для этого документы. В то же время СБУ или Минкульт, к которому обращался горсовет, не имеют полномочий разрешать или запрещать перезахоронение Кузнецова.

Поэтому 15 сентября судья Кассационного админсуда Михаил Смокович обязал исполком ЛГС разрешить перезахоронение останков агента НКВД на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Это решение является окончательным и обжаловать его нельзя. Поэтому исполком Львовского горсовета 22 октября в очередной раз будет рассматривать решение о перезахоронении Кузнецова.

Интересно! Николай Кузнецов – советский диверсант-разведчик, агент НКВД. Он погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин на Львовщине. По одной из версий, Кузнецов сам себя взорвал гранатой, по другой – погиб в бою. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков спецагента НКВД провели в 1959 году.