Нашли миллион долларов и элитный Мегсеԁеѕ: в Днепре задержали начальницу отдела экоинспекции
- В Днепре задержали начальницу отдела экоинспекции по подозрению в незаконном обогащении, у нее изъяли незадекларированные сотни тысяч долларов и евро.
- Чиновнице грозит лишение свободы, сейчас ее удерживают под стражей.
Руководитель одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа, вероятно, занималась незаконным обогащением во время службы. Из-за этого правоохранители провели у чиновницы обыски.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований. Речь идет о руководительнице Госэкоинспекции Днепропетровской и Кировоградской областей.
Что нашли у чиновницы Госэкоинспекции?
Работники ГБР вместе с Национальной полицией расследуют возможное преступление работников Государственной экологической инспекции Приднепровского округа. По данному факту они провели ряд обысков.
Так у одной из чиновниц в Днепре изъяли незадекларированные 880 тысяч долларов и более 200 тысяч евро наличными. Кроме денег также удалось найти драгоценности.
Полицейские также сообщили, что начальница отдела экоинспекции имеет квартиру в элитном жилом комплексе и машину премиум-класса, хотя оформлены они на ее сына. На приобретение недвижимости и авто чиновница потратила средства, которые получила незаконно.
В Днепре разоблачили чиновницу на незаконном обогащении / Фото Нацполиции Украины
Женщину задержали по подозрению в незаконном обогащении. Чиновницу могут лишить свободы на срок до 10 лет. Сейчас ее держат под стражей и она может выйти под залог в 30 миллионов гривен.
Растрата средств должностными лицами: последние новости
Должностные лица одной из украинских фирм получали средства через присвоения электроэнергии госпредприятия. Таким образом они легализовали более 11 миллионов гривен. Преступники получали от конечного потребителя электроэнергии многомиллионные средства, которые направляли на счета других подконтрольных фирм и распределяли между участниками.
Бывший начальник львовского Бюро экономической безопасности Украины скрывал финансовые достижения его семьи, которые выросли во время его службы. Благодаря журналистскому расследованию стало известно, что его жена и дети приобрели ресторан Kilinski и заработали миллионы гривен.
НАБУ объявило подозрение двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний за хищение средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины. Продолжается следствие о причастности работников Госспецсвязи к этому делу.