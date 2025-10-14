Национальный музей Военно-морских сил США опубликовал поздравление по случаю Дня американских ВМС. На поздравительном фото использовали фотографию российского военного корабля.

На это обратил внимание журналист Wall Street Journal Дэйв Браун, передает 24 Канал.

Что известно о поздравлении американского флота от музея ВМС США?

Сообщение в соцсети сделали 13 октября – к 250-летию основания ВМС США. В публикации музей поблагодарил всех, кто "служил и служит нашей нации".

Однако, для иллюстративного фото там использовали российский военный корабль, а именно ракетный крейсер "Варяг".

Также ошибку допустил и сенатор штата Флорида Джим Бойд, опубликовав российский корабль. Однако впоследствии он удалил свое сообщение.

День Военно-морских сил США – это ежегодный праздник, который отмечается 13 октября в честь основания американского флота. В этом году ВМС США отмечают 250-летие с момента создания, что делает этот праздник одним из важнейших событий для американских вооруженных сил.

Другой похожий курьез