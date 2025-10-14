На это обратил внимание журналист Wall Street Journal Дэйв Браун, передает 24 Канал.

Что известно о поздравлении американского флота от музея ВМС США?

Сообщение в соцсети сделали 13 октября – к 250-летию основания ВМС США. В публикации музей поблагодарил всех, кто "служил и служит нашей нации".

Однако, для иллюстративного фото там использовали российский военный корабль, а именно ракетный крейсер "Варяг".

Также ошибку допустил и сенатор штата Флорида Джим Бойд, опубликовав российский корабль. Однако впоследствии он удалил свое сообщение.

That's a Russian battle cruiser pic.twitter.com/aS15AgCSO7 - Dave Brown (@dave_brown24) 13 октября, 2025

День Военно-морских сил США – это ежегодный праздник, который отмечается 13 октября в честь основания американского флота. В этом году ВМС США отмечают 250-летие с момента создания, что делает этот праздник одним из важнейших событий для американских вооруженных сил.

Другой похожий курьез