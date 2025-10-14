На это обратил внимание журналист Wall Street Journal Дэйв Браун, передает 24 Канал.

Что известно о поздравлении американского флота от музея ВМС США?

Сообщение в соцсети сделали 13 октября – к 250-летию основания ВМС США. В публикации музей поблагодарил всех, кто "служил и служит нашей нации".

Однако, для иллюстративного фото там использовали российский военный корабль, а именно ракетный крейсер "Варяг".

Также ошибку допустил и сенатор штата Флорида Джим Бойд, опубликовав российский корабль. Однако впоследствии он удалил свое сообщение.

День Военно-морских сил США – это ежегодный праздник, который отмечается 13 октября в честь основания американского флота. В этом году ВМС США отмечают 250-летие с момента создания, что делает этот праздник одним из важнейших событий для американских вооруженных сил.

Другой похожий курьез

  • Напомним, 14 июня в США отмечают день флага. Этот день также не обошелся без курьеза.

  • Тогда Пентагон опубликовал поздравление, разместив картинку, на которой были якобы изображены российские триколоры.

  • Однако на фото разместили только две полосы – белую и красную, оставив между ними промежуток. А поскольку фон изображения имеет синий цвет, то может показаться, что между белой и красной также есть синяя полоса.