Національний музей Військово-морських сил США опублікував привітання з нагоди Дня американських ВМС. На вітальному фото використали світлину російського військового корабля.

На це звернув увагу журналіст Wall Street Journal Дейв Браун, передає 24 Канал.

Що відомо про привітання американського флоту від музею ВМС США?

Допис в соцмережі зробили 13 жовтня – до 250-річчя заснування ВМС США. В публікації музей подякував усім, хто "служив і служить нашій нації".

Однак, для ілюстративного фото там використали російський військовий корабель, а саме ракетний крейсер "Варяг".

Також помилки припустився й сенатор штату Флорида Джим Бойд, опублікувавши російський корабель. Проте згодом він видалив свій допис.

День Військово-морських сил США – це щорічне свято, яке відзначається 13 жовтня на честь заснування американського флоту. Цього року ВМС США відзначають 250-річчя з моменту створення, що робить це свято однією з найважливіших подій для американських збройних сил.

