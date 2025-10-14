Укр Рус
14 жовтня, 11:20
2

Листівка з курйозом: музей ВМС США привітав американський флот, використавши фото крейсера Росії

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Національний музей Військово-морських сил США опублікував вітальне фото з нагоди Дня американських ВМС.
  • На ньому був зображений російський корабель.

Національний музей Військово-морських сил США опублікував привітання з нагоди Дня американських ВМС. На вітальному фото використали світлину російського військового корабля.

На це звернув увагу журналіст Wall Street Journal Дейв Браун, передає 24 Канал.

Що відомо про привітання американського флоту від музею ВМС США?

Допис в соцмережі зробили 13 жовтня – до 250-річчя заснування ВМС США. В публікації музей подякував усім, хто "служив і служить нашій нації".

Однак, для ілюстративного фото там використали російський військовий корабель, а саме ракетний крейсер "Варяг".

Також помилки припустився й сенатор штату Флорида Джим Бойд, опублікувавши російський корабель. Проте згодом він видалив свій допис.

День Військово-морських сил США – це щорічне свято, яке відзначається 13 жовтня на честь заснування американського флоту. Цього року ВМС США відзначають 250-річчя з моменту створення, що робить це свято однією з найважливіших подій для американських збройних сил.

Інший схожий курйоз

  • Нагадаємо, 14 червня в США відзначають день прапора. Цей день також не обійшовся без курйозу.

  • Тоді Пентагон опублікував привітання, розмістивши картинку, на якій були начебто зображені російські триколори. 

  • Однак на фото розмістили лише дві смуги – білу та червону, залишивши між ними проміжок. А оскільки тло зображення має синій колір, то може здатися, що між білою та червоною також є синя смуга.