Пока люди без света и тепла: Железняк рассказал, как из энергетики украли еще 2 миллиарда

Стало известно, что Энергоатом продал электроэнергию по низкой цене, но вскоре она выросла, что могло принести частным компаниям около 2 миллиардов гривен. Зато Украина понесла убытки.

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал 24 Каналу, что все эти компании известны. По его словам, в "схеме" фигурируют люди о которых мы слышали в скандале с Тимуром Миндичем.

Что известно о скандале в энергетике?

Ярослав Железняк объяснил обстоятельства дела. Дело в том, что есть максимальная цена по которой можно продавать электроэнергию. Впрочем эта норма мешала нам импортировать, поэтому приняли решение повысить цену за мегаватт-час с 7500 до примерно 13 тысяч гривен.

Но по "странному" стечению обстоятельств в этот же день Энергоатом продал очень много своей электроэнергии по старой цене, хотя мог это не делать. Опять же по "странному" стечению обстоятельств появились компании, которые купили ее на 300 – 400% больше, чем покупали раньше.

Буквально через несколько дней комиссия по регулированию тарифов, которая почти полностью состоит из людей Миндича, и Энергоатом, где также остались люди Миндича, – прокручивают схему. Как следствие, компания купила мегаватт-час за 7500, а через несколько дней продала его за 13 тысяч,

– рассказал народный депутат.

Так компания заработала примерно 85% за трансакцию, практически ничего не делая. Соответственно украинцы платят больше за электроэнергию, а Энергоатом имеет убытки. Когда все узнали об этом скандале, ДТЭК отказался сотрудничать с Энергоатомом.

"Но мы дальше отдаем электроэнергию по старым ценам, кампании ее продают. Так из карманов украинцев могли забрать почти 2 миллиарда гривен. Все это происходит тогда, когда люди сидят без тепла и света", – добавил народный депутат.

Теперь депутаты организуют встречу, на нее пригласят фигурантов дела. Также подают заявление в НАБУ и ожидают реакции. Важно понимать, что история не единичная. К сожалению, приходится констатировать, что бездействие чиновников часто приводит к таким ситуациям.

