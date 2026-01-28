Пока люди без света и тепла: Железняк рассказал, как из энергетики украли еще 2 миллиарда
- Энергоатом продал электроэнергию по низкой цене, что привело к потерям для Украины и прибыли для частных компаний на 2 миллиарда гривен.
- Ярослав Железняк сказал, что фигурантами скандала являются люди, связанные с Тимуром Миндичем, депутаты должны подать заявление в НАБУ.
Стало известно, что Энергоатом продал электроэнергию по низкой цене, но вскоре она выросла, что могло принести частным компаниям около 2 миллиардов гривен. Зато Украина понесла убытки.
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал 24 Каналу, что все эти компании известны. По его словам, в "схеме" фигурируют люди о которых мы слышали в скандале с Тимуром Миндичем.
К теме ДТЭК разрывает соглашение с Энергоатомом из-за "схемы" на 400 миллионов гривен
Что известно о скандале в энергетике?
Ярослав Железняк объяснил обстоятельства дела. Дело в том, что есть максимальная цена по которой можно продавать электроэнергию. Впрочем эта норма мешала нам импортировать, поэтому приняли решение повысить цену за мегаватт-час с 7500 до примерно 13 тысяч гривен.
Но по "странному" стечению обстоятельств в этот же день Энергоатом продал очень много своей электроэнергии по старой цене, хотя мог это не делать. Опять же по "странному" стечению обстоятельств появились компании, которые купили ее на 300 – 400% больше, чем покупали раньше.
Буквально через несколько дней комиссия по регулированию тарифов, которая почти полностью состоит из людей Миндича, и Энергоатом, где также остались люди Миндича, – прокручивают схему. Как следствие, компания купила мегаватт-час за 7500, а через несколько дней продала его за 13 тысяч,
– рассказал народный депутат.
Так компания заработала примерно 85% за трансакцию, практически ничего не делая. Соответственно украинцы платят больше за электроэнергию, а Энергоатом имеет убытки. Когда все узнали об этом скандале, ДТЭК отказался сотрудничать с Энергоатомом.
"Но мы дальше отдаем электроэнергию по старым ценам, кампании ее продают. Так из карманов украинцев могли забрать почти 2 миллиарда гривен. Все это происходит тогда, когда люди сидят без тепла и света", – добавил народный депутат.
Теперь депутаты организуют встречу, на нее пригласят фигурантов дела. Также подают заявление в НАБУ и ожидают реакции. Важно понимать, что история не единичная. К сожалению, приходится констатировать, что бездействие чиновников часто приводит к таким ситуациям.
Скандал с Миндичем: главное
- В начале ноября 2025 года НАБУ и САП разоблачили преступную схему в энергетике, к которой были причастны топ-чиновники. Фигуранты дела оказывали влияние на стратегическое предприятие Энергоатом и получали "откаты". Также контролировали кадровые решения, финансовые потоки и закупки.
- НАБУ обнародовали часть аудиозаписей, которые подтверждают преступление. Стало известно, что руководителем преступной организации является бизнесмен Тимур Миндич, также говорили об участии экс-министра энергетики Германа Галущенко, бывшего советника министра энергетики Игоря Миронюка и других.
- Владимир Зеленский заявил, что ответственные лица должны уйти в отставку. Так своих должностей лишились министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Работу Энергоатома должны были перезапустить, а полномочия Наблюдательного совета компании правительство досрочно прекратило.