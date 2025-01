"Это единственное, что может заставить Путина остановить войну": эксклюзивное интервью с генералом Ходжесом

В 2024 году Россия потерпела несколько поражений и слабее, чем год назад. Маловероятно, что страна-агрессор способна выдержать такую интенсивность боевых действий в течение долгого времени.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес в интервью 24 Каналу предположил, что маловероятно даже, что Россия продержится в таком режиме до конца 2025 года. Больше об этом, новом прорыве ВСУ в Курской области и о том, что может заставить Владимира Путина остановить войну, – далее в материале.

Сегодня Россия намного слабее

Российский диктатор Владимир Путин в последние месяцы потерпел много провалов. Речь идет о выводе войск из Сирии, неспособности освободить Курскую область России и больших потерях за незначительные территориальные достижения в Украине. В каком состоянии и в какой ситуации Россия начинает 2025 год?

Россия сегодня находится в гораздо более слабом положении, чем год назад. Вы, конечно, вспомнили о крахе режима Башара Асада в Сирии и о неспособности России спасти его – своего союзника. Кроме этого, последняя российская подводная лодка была вынуждена покинуть Средиземное море, потому что Россия больше не могла использовать свою военно-морскую базу в Сирии. Это мощные признаки проблем.

Ярко помню февраль 2024 года, когда я был на Мюнхенской конференции по безопасности, и тогда новость о захвате Авдеевки смутила всех там. С тех пор, за 11 месяцев, Россия смогла продвинуться вперед лишь примерно на 60 километров. Россияне до сих пор не захватили Покровск, несмотря на потери тысяч людей и тысяч единиц техники.

Также они не смогли уменьшить украинский плацдарм в Курской области. Тот факт, что Украина 5 января начала новую атаку в том районе, указывает на серьезные проблемы с российской стороны.

Новая фаза наступления ВСУ в Курской области

Украина, начав очередное контрнаступление в Курской области, уже достигла тактических успехов, как сообщает американский Институт изучения войны. Считаете ли вы это очередной неудачей России, поскольку украинские войска снова идут в наступление, несмотря на приказы Путина освободить и отразить эту атаку украинских Вооруженных Сил?

Конечно. Сейчас еще очень рано говорить о результате этой фазы Курского контрнаступления, потому что пока мы не видим полной картины и не имеем права знать все, что происходит. Однако 3 вещи приходит мне в голову:

Во-первых, Вооруженным Силам Украины снова удалось внезапно атаковать противника в одном из районов, где Россия могла все обнаружить и предвидеть из-за количества беспилотников, которые у нее есть; из-за того, что российские войска уже почти 7 месяцев ведут бои по краям Курского плацдарма. Но россияне были удивлены очередным наступлением.

Это указывает на то, что компетентность Украины в вопросах обеспечения безопасности и секретности является очень высокой. Россияне продемонстрировали плохую способность видеть, что происходит перед ними, и это не то, чего можно было бы ожидать на этом этапе войны.

Во-вторых, это свидетельствует о реальном понимании украинским Генштабом оперативного уровня ведения войны.

Начав эту атаку, он продолжает создавать дилемму для россиян: нужно ли им сейчас перебрасывать ресурсы с другого участка фронта, чтобы решить проблему с Курском? Потому что очевидно, что того, что они сделали до сих пор, – недостаточно. Также российские военные блогеры жалуются, что Россия не имеет достаточно резервов в регионе. Это, как по мне, поражает.

В-третьих, это усложняет ситуацию для российской стороны, если она надеется на такой результат переговоров, при котором сможет сохранить то, что имеет. Ведь очевидно, что Украина контролирует значительную часть Курской области. Поэтому это настоящая проблема и для Кремля. Я поражен тем, что Украина делает на Курском направлении.

Уже 3800 северокорейских военных убиты или ранены, как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Не считаете ли вы, что решение об отправке войск КНДР в Россию и Украину обернулось большой катастрофой для Путина?

Как мне известно из разговоров с украинскими офицерами, войска Северной Кореи используются россиянами только как дополнительное пушечное мясо. Они не предоставляют россиянам каких-то особых возможностей или уникального подхода к чему-то. Их просто бросают в бой.

Думаю, что, вероятно, это 12 тысяч в целом северокорейских военных, по крайней мере это публичная информация. Они разделены на 4 бригады, которые интегрируются в российские войска. Поэтому просто больше живой силы используется тем же способом, как используют и россиян. Не уверен, что это очень помогло России, за исключением, возможно, того, что это дало им возможность не мобилизовать россиян из Москвы или Санкт-Петербурга.

Что касается Северной Кореи, то неизвестно, что Москва предоставила Пхеньяну за этих солдат. Были ли это деньги, или нефть, или газ, или какая-то технология. Не думаю, что Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, слишком озабочен потерей тысяч своих солдат. Однако интересно, что он получает взамен и будет ли он продолжать это делать.



Военные КНДР / Getty Images

Трамп сильнее, чем 8 лет назад

Владимир Зеленский уверен, что новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет достаточно рычагов влияния на Путина, чтобы заставить Россию прекратить войну и согласиться с предложением о прекращении огня. Можете ли вы представить себе сценарий, при котором Путин согласится с предложением Трампа о прекращении огня?

Прежде всего это зависит от президента Зеленского: его позиция решающая в любом разговоре о начале переговоров или в самом ведении любых переговоров. Президент Зеленский играет решающую роль в этом. Очевидно, что Украина не будет делать того, что говорят США или Россия.

Однако будущий президент США Трамп сейчас имеет гораздо больше рычагов влияния на Путина, чем 8 лет назад. Тогда Путин был в очень сильной позиции в политическом, экономическом плане. У него были преимущества, тогда как Трамп был абсолютно неподготовленным к должности президента. И США были не в лучшем положении.

Теперь, спустя 8 лет, Трамп имеет большой опыт. Он унаследовал очень сильную экономику. Он имеет 31 союзника в НАТО, большинство из которых признают необходимость остановить Россию. Поэтому ему не придется убеждать их что-то сделать. Надеюсь, президент Трамп использует этот рычаг, чтобы заставить Россию покинуть Украину или пойти на договоренность, благоприятную для Украины.

Трамп как минимум может продолжать помогать Украине так, как это делала администрация Байдена, или даже мощнее. Система уже заработала, и все, что ему нужно сделать, – это сказать: "Дайте Украине больше оружия, и быстрее".

Также он может использовать экономические инструменты эффективнее, чем это делала администрация Джо Байдена. Например, он может остановить экспорт Россией нефти и газа, который происходит через так называемый теневой флот из Балтийского в Черное море. Если закрыть этот пробел в санкциях, Россия больше не сможет продавать нефть и газ Китаю и Индии. Это имело бы значительное влияние, и это те вещи, которые Трамп мог бы сделать.

Но считаете ли вы, что этого было бы достаточно, чтобы остановить Владимира Путина?

Думаю, что Путин будет воевать, пока не поймет, что не может победить. Сейчас он все еще считает, что в какой-то момент администрация Трампа пойдет на договоренность, но не на такую, к которой Запад и все украинцы стремились бы. Пока он не поймет, что такого не будет, Путин будет продолжать войну, потому что потери на поле боя для него ничего не значат.

Если же экономика России продолжит свое падение, то к середине или ближе к концу 2025 года Путин начнет чувствовать реальное давление изнутри России, о котором ему до сих пор не приходилось волноваться. Поэтому единственное, что заставит Путина остановиться, – это когда он поймет, что не может победить.

Единственная гарантия, что Россия снова не нападет на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну можно было бы остановить, если бы Украине предоставили гарантии безопасности от США. Какие гарантии безопасности администрация Трампа могла бы предоставить Украине?

Единственной настоящей гарантией безопасности является членство в НАТО. К сожалению, администрация Трампа не говорила, что она это поддерживает. Есть несколько европейских стран, которые также пока не поддерживают это. Однако если США поддержат, это важно. Мы проложим путь к членству Украины в Альянсе и сделаем все эти вещи. Тогда большинство европейских стран можно было бы убедить тоже. Поэтому членство в НАТО является ключевым.

То, что Трамп до сих пор не продемонстрировал никакой поддержки этого, – не очень хорошо. Но я не верю, что это из-за того, что он руководствуется идеологическими или моральными вещами. Он все же руководствуется властью и интересами США. Трамп мог бы быстро изменить свое мнение, если бы увидел, что в интересах Соединенных Штатов, чтобы Украина стала членом НАТО. Поэтому я все еще имею определенную надежду, что это может произойти.

Конечно, присутствие американских, европейских и канадских войск внутри Украины с реальным вооружением точно было бы полезным. Однако они должны иметь настоящую миссию и все необходимые вещи, такие как противовоздушная и противоракетная оборона, возможности противодействия беспилотникам. Им нужно иметь четкий мандат и цели.

Думаю, что это такая вещь, которая бы помогла. Но это не предоставит таких гарантий безопасности, которые очевидно имело бы членство Украины в НАТО.

О плане Кита Келлога относительно войны

Как вы оцениваете план Кита Келлога по замораживанию линии фронта, а также развертывание в Украине европейских миротворческих сил без американских войск?

Несколько вещей, которые сказал генерал Келлог, дают мне надежду. Во-первых, он публично заявил, что России нельзя доверять. Это очень важная отправная точка для любых переговоров – признать, что России нельзя доверять. Во-вторых, он отметил важность сохранения украинского суверенитета. В то же время если речь идет о любой сделке, которая позволит России сохранить за собой то, что она уже оккупировала, в частности Крым, тогда, я считаю, это будет плохой сделкой.

Пока Россия будет контролировать Крым, она сможет блокировать доступ Украины к Азовскому морю. В таком случае россияне смогут угрожать портам Одессы, Херсона и Николаева. Они всегда будут готовы начать новую атаку, которая точно состоится в ближайшие 2 – 4 года. Поэтому для меня проблемой является то, что мы давим на Украину, чтобы она уступила территорию ради мира. Но ведь России нельзя доверять.

Если говорим о миротворческих силах, то хорошим примером того, как это можно сделать, является ведение сил НАТО в Боснию в 1995 году. Во-первых, у них был реальный мандат. Во-вторых, действовало Дейтонское мирное соглашение, которое должны были выполнить. Тогда НАТО вступило со значительными воздушными, сухопутными и морскими возможностями.

Они имели все необходимое для того, чтобы стать надежными силами сдерживания. Имели четкую цепочку командования, правила ведения боевых действий, которые позволяли солдатам защищаться, использовать свое оружие там, где это было уместно. Поэтому любые миротворческие силы должны иметь все эти вещи. Они должны иметь возможности противодействия беспилотникам, средства противовоздушной и противоракетной обороны, должны быть обучены и готовы защищаться.

Если этого нет, то это не будет фактором сдерживания, потому что россияне в первый день начнут это все испытывать так же, как они это делали после прекращения огня в рамках Минских договоренностей, которые были полным провалом.

Прогноз относительно завершения войны

Считаете ли вы, что Россия не сможет вести войну долго, если администрация Трампа продолжит на нее давить, а санкции не снимут? Или если украинские войска продолжат продвигаться вглубь России, а Трамп предоставит Украине гарантии безопасности и оружие?

Я не знаю. Я скептически отношусь к тому, что Россия может продолжать делать то, что она делает сегодня, до конца 2025 года. Россияне где-то найдут солдат, но невозможно производить танки и артиллерию, заменять технику с такой скоростью, с которой вы ее теряете. Россия не сможет этого делать.

Хорошая новость, которую я слышу от европейских стран, заключается в том, что все больше членов ЕС понимают важность помощи Украине. Поэтому я ожидаю, что мы увидим увеличение помощи от европейских стран, если, конечно, будет ощущение срочности. Я думаю, многие из них понимают важность помощи Европы.

Но только президент Зеленский и украинское правительство могут решить, что лучше – продолжать бороться или двигаться в сторону переговорного урегулирования. Если бы я был советником президента Украины и видел бы то, что вижу сейчас, я бы точно задумался над вопросом, зачем вам останавливаться, улучшится ли от этого ситуация с безопасностью, улучшится ли будущее Украины, если вы согласитесь на сделку с Россией в ближайшие несколько месяцев.

Разве что в случае, если будут предоставлены существенные и реальные гарантии безопасности, обязательства реальных инвестиций в восстановление Украины. Не думаю, что много денег придет в Украину, если крупные инвесторы будут верить, что война снова начнется через несколько лет.

The Economist и The New York Times прогнозировали окончание войны в Украине в 2025 году. Что вы думаете по этому поводу?

Мне противно от того, что профессиональные журналисты, а также некоторые известные аналитики продолжают свой обреченный анализ о том, что Украина якобы не может победить. Президент Зеленский – это тот, кто может и должен решать, продолжит ли Украина борьбу, или нет.

Конечно, война может закончиться завтра, если Владимир Путин скажет, что не может больше ее терпеть, не способен выиграть, слишком много потерял, экономика в ужасном состоянии, а российскому народу все надоело. Но, конечно, он не собирается этого делать.



Владимир Путин / Getty Images

Война может закончиться в тот день, когда Путин об этом скажет, изменит нарративы и начнет выходить с оккупированных территорий. Но, опять же, этого не происходит. Я думаю, что уже изменился импульс: от ощущения того, что Россия в конце концов победит, до того, что она не способна победить.

Думаю, Украина может выиграть, но война – это испытание воли, логистики. И обе стороны продолжают войну, пока кто-то один не скажет: с нас хватит.

О диверсиях России в Европе

Как, по вашему мнению, должен реагировать Запад на гибридную войну России в Европе?

Я не использую словосочетание "гибридная война", потому что слово "гибридная" звучит так, будто все неплохо, – ниже уровня настоящей войны, поэтому с этим якобы не нужно ничего делать, только жаловаться и трясти кулаком. Россияне всегда воюют против нас и для этого используют различные формы – от дезинформации, преступной деятельности, диверсий, уничтожения подводных кабелей и вплоть до угроз ядерной войной. Ежедневно они делают что-то в этом направлении.

Поэтому Запад и все мы должны осознать, что россияне с нами воюют. Даже если мы не думаем, что воюем с ними, они точно воюют с нами. Это не значит, что мы должны отвечать ракетами, авиацией и ударами. Но каждый раз, когда они что-то делают, когда нарушают воздушное пространство, проводят диверсии – они должны за это заплатить.

Они должны понять, что мы не собираемся терпеть. Для этого нам нужны правильные законы и соответствующая политика, чтобы мочь быстро реагировать, останавливать их корабли, которые незаконно экспортируют нефть и газ через Балтийское море. Финляндия дала нам хороший пример. Финны вышли, захватили российское судно и привезли его в порт. Это то, что мы должны делать.

Есть много способов, как можно реагировать, и они не обязательно должны быть одинаковыми. Следует найти другие возможности асимметрично ответить на то, что сделала Россия. Каждый раз, когда она что-то делает, – она должна чувствовать боль. У нее экономика не больше, чем экономика Испании. Россияне не смогут продолжать борьбу, если Запад серьезно отнесется к помощи Украине.

У нас появилось много инструментов, которые мы еще даже не попробовали. Это расстраивает. Итак, вы спросили меня, что должен делать Запад? Мы должны осознать, что россияне воюют с нами, и действовать соответственно.

Что изменилось после падения режима Асада

Как вы можете оценить нынешнюю позицию России на Ближнем Востоке после падения режима Башара Асада? Что думаете по этому поводу?

Это огромная возможность для Запада, для Турции, Украины и для Израиля. Россия показала себя ужасным союзником, так же она не смогла помочь Армении, не смогла спасти Асада. А теперь россияне теряют свою военно-морскую базу и авиабазу в Сирии. Поэтому их способность влиять на ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и в Средиземноморье потенциально будет существенно снижена.

Я уже упоминал о выводе из Сирии подводной лодки "Новороссийск". Россияне уже не имеют возможности обслуживать эти суда в Средиземном море. Это существенно влияет на способность России демонстрировать силу. Возможно, у них со временем что-то получится в Ливии, но непросто взять и создать новую базу военно-морских сил. Имею в виду техническое обслуживание и все необходимое для того, чтобы база функционировала. Им понадобится много времени, чтобы воссоздать то, что они имели в Сирии.

Для Израиля падение Асада означает, что Иран потерял или существенно уменьшил свои возможности поставлять оружие "Хезболле" через Сирию. Воздушные силы Израиля сейчас имеют четкий, непрерывный подход к Ирану на случай, если им придется нанести удары.

Я думаю, что Турция является большим победителем в регионе. Она может расширить свое влияние на север Сирии. Надеюсь, что Соединенные Штаты и Турция, наши два союзника по НАТО, мыслят стратегически и разумно подходят к тому, как работать друг с другом, признавая, что Турция имеет законные интересы в регионе. То, как мы разберемся в ситуации с курдами, также будет очень важным.

Что касается Украины, то она очень разумно поступила, когда сразу вышла на Сирию и использовала возможность стать поставщиком зерна, каким когда-то была Россия.