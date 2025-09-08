Россия стремится защититься от украинских дронов, поэтому запустила новое производство вооружения, которое якобы должно помочь отражать атаки дронов в глубине российской территории.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили об объемах производства основных видов вооружения и техники в России. Среди нового производства есть самолеты, танки, бронетехника, ракеты и артиллерия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что известно о новом производстве?

Планы России на 2025 год выглядят так:

Авиация – 57 самолетов тактической авиации: истребители Су-57, Су-35 и Су-30, а также фронтовые бомбардировщики Су-34. Бронетехника – около 250 новых танков Т-90М и примерно 1100 единиц другой техники, в частности БМП-3 и БТР-82А. Артиллерия – 365 новых артиллерийских систем различных типов. Ракетное вооружение – около 2,5 тысяч дальнобойных ракет всех типов

Для сравнения, по данным ГУР, в предыдущем году производственные мощности России позволяли изготавливать до 1,8 тысячи дальнобойных ракет в год.

Показатели не учитывают ремонта, модернизации или восстановления поврежденной техники. При этом Россия делает особую ставку на производство беспилотников.

Также планируется запуск новых военных предприятий на расстоянии 1500 – 2000 километров от границы с Украиной. В то же время идею переноса уже существующих заводов, расположенных ближе (250–500 километров от Украины), отвергли.

Кроме того, Россия готовит систему противодроновой обороны в тыловых районах. По данным ГУР МОУ, в сентябре россияне должны протестировать семь беспилотных зенитных систем – как квадрокоптерного, так и самолетного типа.

Общий вектор этих усилий свидетельствует о подготовке России к возможному противостоянию со странами НАТО до 2030 года. В частности, враг корректирует ракетную программу, делая ставку на создание более дальнобойных, точных и мощных ракет.

Что известно об ударах украинских дронов по России?