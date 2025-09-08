Производство оружия в России в цифрах: данные от ГУР по ракетам, танкам, самолетам и артиллерии
- Россия запустила новое производство вооружения, в частности самолетов, танков, бронетехники, ракет и артиллерии, чтобы защищаться от украинских дронов.
- Планы на 2025 год включают запуск новых военных предприятий на расстоянии 1500-2000 км от границы с Украиной и подготовку противодроновой обороны.
- Россия готовится к возможному противостоянию со странами НАТО до 2030 года, корректируя ракетную программу на создание более дальнобойных и точных ракет.
Россия стремится защититься от украинских дронов, поэтому запустила новое производство вооружения, которое якобы должно помочь отражать атаки дронов в глубине российской территории.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили об объемах производства основных видов вооружения и техники в России. Среди нового производства есть самолеты, танки, бронетехника, ракеты и артиллерия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Что известно о новом производстве?
Планы России на 2025 год выглядят так:
- Авиация – 57 самолетов тактической авиации: истребители Су-57, Су-35 и Су-30, а также фронтовые бомбардировщики Су-34.
- Бронетехника – около 250 новых танков Т-90М и примерно 1100 единиц другой техники, в частности БМП-3 и БТР-82А.
- Артиллерия – 365 новых артиллерийских систем различных типов.
- Ракетное вооружение – около 2,5 тысяч дальнобойных ракет всех типов
Для сравнения, по данным ГУР, в предыдущем году производственные мощности России позволяли изготавливать до 1,8 тысячи дальнобойных ракет в год.
Показатели не учитывают ремонта, модернизации или восстановления поврежденной техники. При этом Россия делает особую ставку на производство беспилотников.
Также планируется запуск новых военных предприятий на расстоянии 1500 – 2000 километров от границы с Украиной. В то же время идею переноса уже существующих заводов, расположенных ближе (250–500 километров от Украины), отвергли.
Кроме того, Россия готовит систему противодроновой обороны в тыловых районах. По данным ГУР МОУ, в сентябре россияне должны протестировать семь беспилотных зенитных систем – как квадрокоптерного, так и самолетного типа.
Общий вектор этих усилий свидетельствует о подготовке России к возможному противостоянию со странами НАТО до 2030 года. В частности, враг корректирует ракетную программу, делая ставку на создание более дальнобойных, точных и мощных ракет.
Что известно об ударах украинских дронов по России?
Украина наносит мощные удары по российским НПЗ, в том числе в глубине территории России. Благодаря успешным операциям Сил обороны удалось существенно ослабить нефтеперерабатывающую отрасль России.
Сейчас страна испытывает дефицит бензина. Даже в Луганской области, где враг должен беспрепятственно обеспечивать свои войска топливом, военкоры жалуются на нехватку бензина.
Украина повредила ряд НПЗ. Недавними ударами вывели из строя Краснодарский, Сызранский, Рязанский и Ильский заводы.