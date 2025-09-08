Росія прагне захиститися від українських дронів, тому запустила нове виробництво озброєння, яке нібито має допомогти відбивати атаки дронів у глибині російської території.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили про обсяги виробництва основних видів озброєння та техніки у Росії. Серед нового виробництва є літаки, танки, бронетехніка, ракети та артилерія. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що відомо про нове виробництво?

Плани Росії на 2025 рік виглядають так:

Авіація – 57 літаків тактичної авіації: винищувачі Су-57, Су-35 та Су-30, а також фронтові бомбардувальники Су-34. Бронетехніка – близько 250 нових танків Т-90М та приблизно 1100 одиниць іншої техніки, зокрема БМП-3 і БТР-82А. Артилерія – 365 нових артилерійських систем різних типів. Ракетне озброєння – близько 2,5 тисячі далекобійних ракет усіх типів

Для порівняння, за даними ГУР, у попередньому році виробничі потужності Росії дозволяли виготовляти до 1,8 тисячі далекобійних ракет на рік.

Показники не враховують ремонту, модернізації чи відновлення пошкодженої техніки. При цьому Росія робить особливу ставку на виробництво безпілотників.

Також планується запуск нових військових підприємств на відстані 1500 – 2000 кілометрів від кордону з Україною. Водночас ідею перенесення вже існуючих заводів, що розташовані ближче (250–500 кілометрів від України), відкинули.

Крім того, Росія готує систему протидронової оборони у тилових районах. За даними ГУР МОУ, у вересні росіяни мають протестувати сім безпілотних зенітних систем – як квадрокоптерного, так і літакового типу.

Загальний вектор цих зусиль свідчить про підготовку Росії до можливого протистояння з країнами НАТО до 2030 року. Зокрема, ворог коригує ракетну програму, роблячи ставку на створення більш далекобійних, точних і потужних ракет.

