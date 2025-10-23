Военный ответил, сколько россиян прямо сейчас могут прятаться в Купянске

Сейчас в Купянске может находиться примерно 30 – 40 россиян, до сотни. Если бы их количество было бы больше, то украинские защитники поражали бы их больше.

Однако оккупанты постоянно накапливаются и пытаются двигаться вперед. Об этом 24 Каналу рассказал военный, оператор разведдрона.

"Думаю, что примерно 30 – 40. Максимум сотні, если они очень хорошо спрятались. Если бы их было больше, мы их больше поражали бы. Но они постоянно накапливаются. Они пытаются двигаться и проталкиваться. Надо понимать, что из 10 – 15 россиян один – два дойдут", – подчеркнул он.

Даже если количество захватчиков в Купянске достигает сотни, то ее нужно чем-то прокормить, напоить, обеспечить электричеством, которого нет. Им нужно выходить на связь, заряжать радиостанции. Это портативные генераторы, которых в городе не фиксируется.

Как оккупанты прячутся в Купянске?

Оператор разведдрона отметил, что российского солдата в Купянске можно описать как истощенного, голодного, обезвоженного, который проклинает все на свете.

Дополз до ближайшей хаты, в которой осталась крыша и окна. Доложил своему командованию, что он дополз. Доложил со страхом. Потому что мы постоянно прослушиваем их радиостанции. И он волнуется, прилетит ли сейчас на эту радиостанцию что-то,

– сказал он.

В перехватах постоянно слышно, как захватчики постоянно ноют, просят о помощи, прежде всего логистикой. Многие из них доходят уже ранеными. Им не оказывают помощь.

Российская логистика осуществляется дорогими FPV-дронами, которые прилетают и приносят им посылки. FPV-дроны могут нести максимум 1,5 килограмма груза. Прежде всего им несут боекомплект. Также средства связи, то есть батареи к радиостанции. И уже по остаточному принципу передают лекарства и воду.

Очень часто мы слышим в перехватах, как они умоляют об антибиотиках. Например, конечность гниет, температура высокая, двигаться не могут. Просят уже даже не еду и воду, а банально лекарства, чтобы выжить. Многие из них доходят раненым,

– рассказал военный.

Даже если россиянам удалось несколько дней находиться в Купянске незамеченными, то впоследствии они начинают выходить на улицы в поисках пищи и воды. Вражеские боевики понимают, что в любом случае им не стоит ждать ничего хорошего.

Им никто не окажет помощь. Они понимают, что не могут вернуться назад, даже если имеют большие ранения. Мы не видели, чтобы они возвращались. Думаю, они понимают, что их ждет или расстрел, или какая-то веселая казнь. Остаются до последнего. Кто-то сдается в плен, кто-то пытается как-то сопротивляться. Но это тотальная безнадежность для них,

– добавил оператор разведдрона.

Изредка оккупантам доставляют лекарства в Купянск, но в мизерном количестве. ВСУ наблюдают за этим и ждут их возле тех посылок. Там враг обречен.

Какая ситуация на Купянском направлении?