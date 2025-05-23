При нынешних темпах наступления России надо более 100 лет, чтобы захватить Украину, – JPMorganChase
- Аналитики JPMorganChase считают, что России понадобится 118 лет, чтобы захватить Украину при нынешних темпах наступления.
- Прогнозируется, что в 2025 году может состояться переговорное урегулирование, которое не приведет к всеобъемлющему мирному соглашению, а лишь заморозит боевые действия.
Аналитики центра геополитики JPMorganChase считают, что потери Путина "далеки от постоянных". Они отмечают, что при нынешних темпах наступления Россия смогла бы контролировать всю Украину примерно через 118 лет.
В то же время, говорят аналитики, в Европе также заканчивается оружие, в Украине – истребители, в США – терпение, из-за чего приходит в упадок трансатлантическое единство. Утверждается, что президент Зеленский, вероятно, будет вынужден согласиться на переговорное урегулирование с Россией в 2025 году. Но это якобы не приведет к всеобъемлющему мирному соглашению, а лишь заморозит боевые действия, сообщает 24 Канал со ссылкой на JPMorganChase.
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Путин захочет такое соглашение, чтобы можно было контролировать Киев
Аналитики считают, что Путин будет стремиться заключить соглашение, которое будет выгодным для его общей цели – контролировать Киев.
2025 год всегда должен был быть годом переговоров, и конечная точка уже здесь. Но продлится ли он долго?
– говорится в материале JPMorganChase.
Там отмечают, что долговечность любого урегулирования якобы будет зависеть от:
- того, насколько президент Путин доволен украинскими и западными уступками (получил ли он достаточно того, чего хотел),
- силы гарантий безопасности (достаточно ли их, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России и позволить Украине уверенно отстроиться).
Отмечается, что и России, и Украине нужна сделка, которую они "смогут защитить политически".
"Эти отношения находятся в прямом противостоянии; чем слабее обещания безопасности, тем больше уступок придется проглотить Украине – нейтралитет, демилитаризация, разоружение, территория и т.д. – или рисковать возвращением к боевым действиям", – считают аналитики.
Напомним, что Россия предложила Украине "меморандум" для прекращения огня, но пишет его уже неделю. Президент Зеленский назвал это издевательством, а в России говорят, что представят документ после окончания большого обмена.