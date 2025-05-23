За нинішніх темпів наступу Росії треба понад 100 років, щоб захопити Україну, – JPMorganChase

Аналітики центру геополітики JPMorganChase вважають, що втрати Путіна "далекі від сталих". Вони зазначають, що за нинішніх темпів наступу Росія змогла б контролювати всю Україну приблизно через 118 років.

Водночас, кажуть аналітики, в Європі також закінчується зброя, в Україні – винищувачі, в США – терпіння, через що занепадає трансатлантична єдність. Стверджується, що президент Зеленський, ймовірно, буде змушений погодитися на переговорне врегулювання з Росією у 2025 році. Але це нібито не приведе до всеосяжної мирної угоди, а лише заморозить бойові дії, повідомляє 24 Канал із посиланням на JPMorganChase.

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Путін захоче таку угоду, щоб можна було контролювати Київ

Аналітики вважають, що Путін буде прагнути укласти угоду, яка буде вигідною для його загальної мети – контролювати Київ.

2025 рік завжди мав бути роком переговорів, і кінцева точка вже тут. Але чи триватиме він довго?

– йдеться у матеріалі JPMorganChase.

Там зазначають, що довговічність будь-якого врегулювання нібито залежатиме від:

того, наскільки президент Путін задоволений українськими та західними поступками (чи отримав він достатньо того, чого хотів),

сили гарантій безпеки (чи достатньо їх, щоб стримати подальшу агресію Росії та дозволити Україні впевнено відбудуватися).

Зазначається, що і Росії, й Україні потрібна угода, яку вони "зможуть захистити політично".

"Ці відносини знаходяться в прямому протистоянні; чим слабші обіцянки безпеки, тим більше поступок доведеться проковтнути Україні – нейтралітет, демілітаризація, роззброєння, територія тощо – або ризикувати поверненням до бойових дій", – вважають аналітики.

Нагадаємо, що Росія запропонувала Україні "меморандум" для припинення вогню, але пише його уже тиждень. Президент Зеленський назвав це знущанням, а у Росії кажуть, що представлять документ після закінчення великого обміну.