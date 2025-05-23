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24 Канал Новини України За нинішніх темпів наступу Росії треба понад 100 років, щоб захопити Україну, – JPMorganChase
23 травня, 23:34
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За нинішніх темпів наступу Росії треба понад 100 років, щоб захопити Україну, – JPMorganChase

Софія Рожик
Основні тези
  • Аналітики JPMorganChase вважають, що Росії знадобиться 118 років, щоб захопити Україну за нинішніх темпів наступу.
  • Прогнозується, що у 2025 році може відбутися переговорне врегулювання, яке не призведе до всеосяжної мирної угоди, а лише заморозить бойові дії.

Аналітики центру геополітики JPMorganChase вважають, що втрати Путіна "далекі від сталих". Вони зазначають, що за нинішніх темпів наступу Росія змогла б контролювати всю Україну приблизно через 118 років.

Водночас, кажуть аналітики, в Європі також закінчується зброя, в Україні – винищувачі, в США – терпіння, через що занепадає трансатлантична єдність. Стверджується, що президент Зеленський, ймовірно, буде змушений погодитися на переговорне врегулювання з Росією у 2025 році. Але це нібито не приведе до всеосяжної мирної угоди, а лише заморозить бойові дії, повідомляє 24 Канал із посиланням на JPMorganChase.

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Путін захоче таку угоду, щоб можна було контролювати Київ

Аналітики вважають, що Путін буде прагнути укласти угоду, яка буде вигідною для його загальної мети – контролювати Київ. 

2025 рік завжди мав бути роком переговорів, і кінцева точка вже тут. Але чи триватиме він довго?
– йдеться у матеріалі JPMorganChase.

Там зазначають, що довговічність будь-якого врегулювання нібито залежатиме від: 

  • того, наскільки президент Путін задоволений українськими та західними поступками (чи отримав він достатньо того, чого хотів),
  • сили гарантій безпеки (чи достатньо їх, щоб стримати подальшу агресію Росії та дозволити Україні впевнено відбудуватися).

Зазначається, що і Росії, й Україні потрібна угода, яку вони "зможуть захистити політично". 

"Ці відносини знаходяться в прямому протистоянні; чим слабші обіцянки безпеки, тим більше поступок доведеться проковтнути Україні – нейтралітет, демілітаризація, роззброєння, територія тощо – або ризикувати поверненням до бойових дій", – вважають аналітики.

Нагадаємо, що Росія запропонувала Україні "меморандум" для припинення вогню, але пише його уже тиждень. Президент Зеленський назвав це знущанням, а у Росії кажуть, що представлять документ після закінчення великого обміну.