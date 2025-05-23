В то же время, говорят аналитики, в Европе также заканчивается оружие, в Украине – истребители, в США – терпение, из-за чего приходит в упадок трансатлантическое единство. Утверждается, что президент Зеленский, вероятно, будет вынужден согласиться на переговорное урегулирование с Россией в 2025 году. Но это якобы не приведет к всеобъемлющему мирному соглашению, а лишь заморозит боевые действия, сообщает 24 Канал со ссылкой на JPMorganChase.

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Путин захочет такое соглашение, чтобы можно было контролировать Киев

Аналитики считают, что Путин будет стремиться заключить соглашение, которое будет выгодным для его общей цели – контролировать Киев.

2025 год всегда должен был быть годом переговоров, и конечная точка уже здесь. Но продлится ли он долго?

– говорится в материале JPMorganChase.

Там отмечают, что долговечность любого урегулирования якобы будет зависеть от:

того, насколько президент Путин доволен украинскими и западными уступками (получил ли он достаточно того, чего хотел),

силы гарантий безопасности (достаточно ли их, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России и позволить Украине уверенно отстроиться).

Отмечается, что и России, и Украине нужна сделка, которую они "смогут защитить политически".

"Эти отношения находятся в прямом противостоянии; чем слабее обещания безопасности, тем больше уступок придется проглотить Украине – нейтралитет, демилитаризация, разоружение, территория и т.д. – или рисковать возвращением к боевым действиям", – считают аналитики.

Напомним, что Россия предложила Украине "меморандум" для прекращения огня, но пишет его уже неделю. Президент Зеленский назвал это издевательством, а в России говорят, что представят документ после окончания большого обмена.