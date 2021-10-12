Скорее всего через неделю, – Монастырский о первых результатах в деле Полякова
Источник:МВД Украины
Первые результаты по делу о смерти нардепа Антона Полякова могут появиться примерно через неделю. Это связано с тем, что вскоре следствие получит точные результаты экспертиз.
Об этом 12 октября рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он отметил, что сейчас ведется расследование.
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МВД о расследовании дела Полякова
Предназначено большое количество экспертиз. Я думаю, что потом уже будут точные результаты экспертиз, в том числе и гистологической – это еще где-то минимум неделя,
– заявил Монастырский.
Тогда, по его словам, уже можно будет сказать об определенной версии, которая будет основной.
Директор департамента коммуникации ведомства Артем Шевченко напомнил, что в организме Полякова был обнаружен метадон.
"Подробные ответы об этом химическом веществе, о времени, возможном способе и последствиях его попадания в организм Полякова предоставят только дальнейшие исследования экспертов", – пояснил Шевченко.
Напомним, полиция рассматривает две версии смерти нардепа – хроническое заболевание или отравление как самостоятельно, так и кем-то.
Смерть Антона Полякова: что известно
- Нардепа Антона Полякова нашли мертвым в такси ночью 8 октября. Политика пытались реанимировать врачи, однако спасти его не удалось.
- Результаты вскрытия свидетельствуют о том, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Похоронили политика 11 октября в родном для него Чернигове.
- В тот же день стало известно, что водитель такси изменил свои показания и признал, что версия о том, что он подобрал нардепа на транспортной остановке – ложь.