Скорее всего через неделю, – Монастырский о первых результатах в деле Полякова

Первые результаты по делу о смерти нардепа Антона Полякова могут появиться примерно через неделю. Это связано с тем, что вскоре следствие получит точные результаты экспертиз.

Об этом 12 октября рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он отметил, что сейчас ведется расследование.

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МВД о расследовании дела Полякова

Предназначено большое количество экспертиз. Я думаю, что потом уже будут точные результаты экспертиз, в том числе и гистологической – это еще где-то минимум неделя,

– заявил Монастырский.

Тогда, по его словам, уже можно будет сказать об определенной версии, которая будет основной.

Директор департамента коммуникации ведомства Артем Шевченко напомнил, что в организме Полякова был обнаружен метадон.

"Подробные ответы об этом химическом веществе, о времени, возможном способе и последствиях его попадания в организм Полякова предоставят только дальнейшие исследования экспертов", – пояснил Шевченко.

Напомним, полиция рассматривает две версии смерти нардепа – хроническое заболевание или отравление как самостоятельно, так и кем-то.

Смерть Антона Полякова: что известно