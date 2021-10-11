Церемония прощания началась в 10:00. Люди собрались на проспекте Мира, 15.
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В Чернигове прощаются с политиком Антоном Поляковым
Ранее представители политика сообщили, что прощание с народным депутатом Украины Антоном Поляковым состоится 11 октября в 10:00 в Черниговском областном филармоническом центре на проспекте Мира.
Проститься с Антоном Поляковым пришли бывший спикер Дмитрий Разумков и коллеги из парламенськой группы "За майбутнє". В то же время на церемонии присутствует и народный депутат Анна Скороход.
К слову, в 11:45 пройдет отпевание в Спасо-Преображенском соборе, а в 13:00 – захоронение на кладбище "Яцево".
В Чернигове прощаются с Антоном Поляковым / Фото PavlovskyNews
Коротко о смерти Антона Полякова
- Ночью 8 октября умер нардеп Антон Поляков. Его нашли патрульные без сознания в авто такси. Таксиста остановила полиция и обратила внимание на пассажира на заднем сиденье без признаков жизни.
- Правоохранители и медики пытались реанимировать мужчину, однако даже после применения дефибриллятора он умер.
- По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Последние часы жизни нардеп провел с помощником Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. Политик выпивал, в его крови обнаружили 1 промилле алкоголя. Полиция сообщила, что Поляков перед трагедией поссорился с сожительницей, поэтому не хотел ехать домой.
- Начальник полиции Киева Иван Выговский подтвердил, что Анна Скороход и Антон Поляков жили вместе, однако недавно поссорились.