Джамбулатов и Поляков катались по городу около полутора часов, а впоследствии помощник Скороход спровадил его на такси. Об этом рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.
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Поляков якобы пьянствовал с помощником Скороход
Руслана Джамбулатова уже допросили правоохранители. Он рассказал о том, как прошел последний вечер Антона Полякова.
Несмотря на заявления, которые распространяют в СМИ, он не внесен в санкционные списки СНБО. Также он не является "криминальным авторитетом" и не был судимым.
Это лицо с такой же фамилией, но он не является в санкционных списках. Мы разбирались в ситуации, я видел публикации СМИ,
– рассказал Выговский.
Руслана Джамбулатова отпустили после допроса, поскольку оснований задерживать его нет.
Брифинг полиции по смерти Антона Полякова: смотрите видео