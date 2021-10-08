Джамбулатов и Поляков катались по городу около полутора часов, а впоследствии помощник Скороход спровадил его на такси. Об этом рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.

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Поляков якобы пьянствовал с помощником Скороход

Руслана Джамбулатова уже допросили правоохранители. Он рассказал о том, как прошел последний вечер Антона Полякова.

Несмотря на заявления, которые распространяют в СМИ, он не внесен в санкционные списки СНБО. Также он не является "криминальным авторитетом" и не был судимым.

Это лицо с такой же фамилией, но он не является в санкционных списках. Мы разбирались в ситуации, я видел публикации СМИ,

– рассказал Выговский.

Руслана Джамбулатова отпустили после допроса, поскольку оснований задерживать его нет.

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