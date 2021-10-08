Джамбулатов і Поляков каталися містом близько півтори години, а згодом помічник Скороход спровадив його на таксі. Про це розповів начальник поліції Києва Іван Вигівський.

Головне Нудило, а потім почались конвульсії: що відомо про смерть Полякова

Поляков нібито пиячив із помічником Скороход

Руслана Джамбулатова уже допитали правоохоронці. Він розповів про те, як минув останній вечір Антона Полякова.

Попри заяви, які поширюють у ЗМІ, він не внесений до санкційних списків РНБО. Також він не є "кримінальним авторитетом" і не був судимим.

Як відзначали ЗМІ, Анна Скороход і Антон Поляков жили разом. Втім, нещодавно вони розійшлися через якийсь побутовий скандал.

Начальник київської поліції Іван Вигівський підтвердив, що саме нардепка Скороход була співмешканкою Полякова. І він через якусь сварку не хотів їхати до неї.

Оскільки Анна Скороход погано себе почуває, її ще не допитували.

Смерть Антона Полякова: головне

  • Народний депутат Антон Поляков помер вночі 8 жовтня. Його знайшли патрульні непритомним в авто таксі.
  • Поліція спинила таксиста, який перетнув подвійну суцільну смугу і звернула увагу на пасажира на задньому сидінні.
  • Патрульні і медики намагалися реанімувати чоловіка, однак намарно – він помер.
  • Розтин показав, що смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
  • Нардепи почали засідання 8 жовтня з хвилини мовчання і вшанування його пам'яті.