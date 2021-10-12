Найшвидше через тиждень, – Монастирський про перші результати у справі Полякова

Перші результати у справі про смерть нардепа Антона Полякова можуть з'явитися приблизно через тиждень. Це пов'язано з тим, що невдовзі слідство отримає точні результати експертиз.

Про це 12 жовтня розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він зазначив, що наразі триває розслідування.

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МВС про розслідування справи Полякова

Призначена велика кількість експертиз. Я думаю, що згодом уже будуть точні результати експертиз, зокрема і гістологічної - це ще десь мінімум тиждень,

– заявив Монастирський.

Тоді, за його словами, вже можна буде сказати про певну версію, яка буде основною.

Директор департаменту комунікації відомства Артем Шевченко нагадав, що в організмі Полякова було виявлено метадон.

"Детальніші відповіді про цю хімічну речовину, про час, можливий спосіб та наслідки її потрапляння в організм Полякова нададуть тільки подальші дослідження експертів", – пояснив Шевченко.

Нагадаємо, поліція розглядає дві версії смерті нардепа – хронічне захворювання або ж отруєння як самостійно, так і кимось.

Смерть Антона Полякова: що відомо