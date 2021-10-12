Найшвидше через тиждень, – Монастирський про перші результати у справі Полякова
Джерело:МВС України
Перші результати у справі про смерть нардепа Антона Полякова можуть з'явитися приблизно через тиждень. Це пов'язано з тим, що невдовзі слідство отримає точні результати експертиз.
Про це 12 жовтня розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він зазначив, що наразі триває розслідування.
Читайте також Поляков не був випадковим пасажиром, – МВС про деталі розслідування смерті нардепа
МВС про розслідування справи Полякова
Призначена велика кількість експертиз. Я думаю, що згодом уже будуть точні результати експертиз, зокрема і гістологічної - це ще десь мінімум тиждень,
– заявив Монастирський.
Тоді, за його словами, вже можна буде сказати про певну версію, яка буде основною.
Директор департаменту комунікації відомства Артем Шевченко нагадав, що в організмі Полякова було виявлено метадон.
"Детальніші відповіді про цю хімічну речовину, про час, можливий спосіб та наслідки її потрапляння в організм Полякова нададуть тільки подальші дослідження експертів", – пояснив Шевченко.
Нагадаємо, поліція розглядає дві версії смерті нардепа – хронічне захворювання або ж отруєння як самостійно, так і кимось.
Смерть Антона Полякова: що відомо
- Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі вночі 8 жовтня. Політика намагались реанімувати лікарі, проте врятувати його не вдалось.
- Результати розтину свідчать про те, що смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
- Поховали політика 11 жовтня у рідному для нього Чернігові.
- Того ж дня стало відомо, що водій таксі змінив свої покази та визнав, що версія про те, що він підібрав нардепа на транспортній зупинці – брехня.