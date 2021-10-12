Как рассказал спикер МВД Артем Шевченко в эфире одного из украинских телеканалов, таксист не случайно подобрал пассажира.

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По словам Шевченко, на самом деле водитель такси некоторое время следовал за автомобилем, в котором был Поляков.

А затем пострадавший пересел в автомобиль (такси – 24 канал). Поляков не был случайным пассажиром,

– сказал представитель МВД.

Он добавил, что следствие уже установило всех лиц, с которыми Поляков контактировал в ту ночь. Эксперты еще не дали окончательного ответа относительно влияния метадона на сам факт смерти. Однако, как подчеркнул Шевченко, вероятнее всего к смерти привело определенное сочетание химических веществ.

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Что известно о смерти Полякова

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым в такси ночью 8 октября. Политика пытались реанимировать врачи, однако спасти его не удалось.

Результаты вскрытия свидетельствуют о том, что смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

По состоянию на сейчас полиция выдвинула несколько версий относительно смерти политика:

хроническое заболевание, которое могло привести к смерти;

отравление неизвестным веществом самостоятельно;

отравление неизвестным лицом.

В МВД подтвердили информацию, которую ранее сообщила Галина Янченко, о том, что в крови погибшего обнаружили еще и метадон.

Что такое метадон? Это Это наркотическое лекарственное средство , которое запрещено во всех странах мира. Вещество вызывает интоксикацию и зависимость. Поэтому основной угрозой от приема метадона является привыкание и передозировка.

Добавим, что с политиком попрощались 11 октября в его родном Чернигове. В последний путь Полякова провели родные, друзья и коллеги. В частности, проститься с Поляковым пришли бывший спикер Дмитрий Разумков и народный депутат Анна Скороход.