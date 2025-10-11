Немецкий оборонный концерн передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Skyranger 35. Их профинансируют средствами из замороженных российских активов.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Rheinmetall от 10 октября. Речь идет о зенитной самоходной установке на базе Leopard 1.

Что известно о Skyranger 35, которые передадут Украине?

Немецкая компания сообщила, что передаст Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35 на базе Leopard 1, а стоимость заказа составляет сотни миллионов евро.

Оружие будут финансировать из замороженных активов России. Производство и интеграцию систем будет осуществлять Rheinmetall Italia SpA в ее штаб-квартире в Риме.

Мы благодарны Украине за доверие, которое она нам оказала. Мы также хотели бы поблагодарить страну ЕС за поддержку, которая подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины,

– сказал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

Справка: Skyranger 35 оснащен револьверной пушкой KDG 35/1000 калибра в 35 миллиметра x 228 со скоростью стрельбы в 1000 выстрелов в минуту.

К слову, в Defence Express заметили, что зенитная самоходная установка имеет сверхвысокую эффективность в борьбе с "Шахедами".

По словам аналитиков, Skyranger 35 может использовать снаряды с программируемым подрывом, что позволяет с минимальным расходом боеприпасов гарантированно поражать аэродинамические воздушные цели на дальности до 4 километров.

Интересно, что Украина уже фактически использует их, однако в версии отдельного боевого модуля под названием Skynex.

Напомним, ранее Германия начала закупку сотен зенитных систем типа Skyranger для своей армии. Первую часть контракта планируют реализовать до 2029 года, а вторую – до 2035 года.

