"Слабый ответ спровоцирует Россию еще больше": в Украине впервые прокомментировали дроны в Польше
- Российские дроны во время атаки на Украину пересекли воздушное пространство Польши.
- Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что влетевшие в Польшу российские дроны свидетельствуют о том, что чувство безнаказанности Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за свои предыдущие преступления.
- По его словам, слабая реакция еще больше спровоцирует Россию.
Ночью 10 сентября во время атаки по Украине вражеские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши. Глава МИД Украины подчеркнул, что слабый ответ сейчас спровоцирует страну-агрессора еще больше –и тогда ее ракеты и БпЛА полетят еще дальше в Европу.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу.
Что сказал Сибига о российских дронах в Польше?
Ночью 10 сентября российские дроны во время массированной атаки по Украине пересекли воздушное пространство соседней Польши. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что это свидетельствует о том, что чувство безнаказанности кремлевского диктатора продолжает расти.
Российские дроны, влетевшие в Польшу во время массированной атаки на Украину, свидетельствуют о том, что чувство безнаказанности Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за свои предыдущие преступления,
– отметил Сибига.
Он подчеркнул, что Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность.
"Чем дольше он не получает силу в ответ, тем агрессивнее он становится. Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше – и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу", – отметил глава МИД.
По его словам, соответствующая ситуация свидетельствует о том, что наконец следует принять решение, которое позволит использовать возможности ПВО соседних стран для перехвата дронов и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе тех, приближающихся к границам Североатлантического альянса.
"Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности. Это также призыв к партнерам срочно усилить противовоздушную оборону Украины и лучше защититься от растущего количества российских дронов и ракет, которые регулярно атакуют нас", – добавил министр.
Также Сибига подчеркнул, стоит без промедлений усилить санкции в отношении России.
Он отметил, что российский диктатор серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением.
Российскую военную машину необходимо остановить – и остановить ее можно только силой, а не слабостью,
– подчеркнул глава МИД.
Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами: последние новости
- В ночь на 10 сентября в небе над Польшей зафиксировали серию нарушений воздушного пространства. Как сообщил глава правительства, их военные применили оружие против ряда российских объектов.
- Глава страны Кароль Навроцкий сообщил, что находится в постоянном контакте с министром обороны и военным руководством с момента нарушения польского воздушного пространства.
- Вскоре он проведет брифинг в Бюро нацбезопасности, на котором будет присутствовать глава правительства.
- В то же время премьер Польши Дональд Туск созывает экстренное заседание правительства. Оно запланировано на 9 часов утра по киевскому времени.