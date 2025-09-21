Продолжает распространяться скандал с якобы сливом персональных данных украинцев из базы Дії. В Минцифры опровергли эту информацию, объяснив, что были обнародованы старые базы данных, которые дополнили фейковыми. Также нельзя исключать, что это враждебное ИПСО.

По мнению политолога Олега Лесного, которое он высказал в эфире 24 Канала, утечка была осуществлена по определенному сценарию. Он объяснил, кто может стоять за этими действиями.

Важно "Утечка" данных миллионов украинцев: все, что известно о ситуации, позиция Действия, советы для защиты

Почему нужна коммуникация с обществом в ситуации со сливом данных?

Лисный отметил, что эта утечка данных украинцев похожа на ИПСО. Она могла быть нужна для дискредитации.

Бывают ситуации, когда происходят, не только в Украине, а где угодно, чисто технические моменты. Допускаю, что это определенный сценарий. Можно же дискредитировать не только власть, но и инструменты, которые есть в Украине,

– подчеркнул политолог.

Цифровизация в Украине есть на очень высоком уровне, по его мнению, она даже гораздо круче, чем в Соединенных Штатах Америки и в европейских странах.

Поэтому, действительно, можно предположить, что это способ дискредитации самого инструмента. Также это могут происходить определенные игры внутри страны,

– пояснил Олег Лесной.

В то же время эта информация очень давит на каждого украинца, поскольку в нашей стране все больше происходит цифровизация, и она будет продолжаться.

Поэтому должна быть четкая коммуникация в части того, что касаются распространения этих слухов или разрастания проблем. Тогда это уже не остановить. И соответственно доверие уменьшается с каждым днем,

– отметил он.

Политолог считает, если определенные проблемы возникают, о них надо честно говорить обществу. Если это атака россиян или действия недоброжелателей внутри страны, это тоже надо озвучивать. Ведь население Украины требует честности в общении.

Слив данных украинцев: что известно?