По мнению политолога Олега Лесного, которое он высказал в эфире 24 Канала, утечка была осуществлена по определенному сценарию. Он объяснил, кто может стоять за этими действиями.
Почему нужна коммуникация с обществом в ситуации со сливом данных?
Лисный отметил, что эта утечка данных украинцев похожа на ИПСО. Она могла быть нужна для дискредитации.
Бывают ситуации, когда происходят, не только в Украине, а где угодно, чисто технические моменты. Допускаю, что это определенный сценарий. Можно же дискредитировать не только власть, но и инструменты, которые есть в Украине,
– подчеркнул политолог.
Цифровизация в Украине есть на очень высоком уровне, по его мнению, она даже гораздо круче, чем в Соединенных Штатах Америки и в европейских странах.
Поэтому, действительно, можно предположить, что это способ дискредитации самого инструмента. Также это могут происходить определенные игры внутри страны,
– пояснил Олег Лесной.
В то же время эта информация очень давит на каждого украинца, поскольку в нашей стране все больше происходит цифровизация, и она будет продолжаться.
Поэтому должна быть четкая коммуникация в части того, что касаются распространения этих слухов или разрастания проблем. Тогда это уже не остановить. И соответственно доверие уменьшается с каждым днем,
– отметил он.
Политолог считает, если определенные проблемы возникают, о них надо честно говорить обществу. Если это атака россиян или действия недоброжелателей внутри страны, это тоже надо озвучивать. Ведь население Украины требует честности в общении.
Слив данных украинцев: что известно?
- Об утечке персональных данных украинцев, в которых около 20 миллионов строк, стало известно 21 сентября. Обнародована информация о финансовых номеров, электронных адресов, телефонных номеров.
- Заместитель Министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облакам Виталий Балашов объяснил, что по результатам расследования, распространенные данные являются фальсификация и не принадлежат Дии. Это смесь сливов, что были ранее, которые были "вручную отредактированы" и дополнены поддельными записями.
- Балашов отметил, что Дия не хранит персональных данных, она работает по принципу data-in-transit, когда информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса, но не накапливается в Дие.
- В то же время нардеп Александр Федиенко сообщил, что слитые данные ранее были доступны в различных публичных реестрах, а теперь их объединили. Он заявил, что в сети распространяется часть файла, а база с около 20 миллионами записей продается за деньги.
- Также Федиенко посоветовал украинцам, как защититься от возможных последствий утечки: заменить пароль, где есть привязка к номеру телефона, электронного ящика; установить двухфакторную идентификацию; по возможности, изменить финансовые номера.