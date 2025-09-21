Продовжує ширитися скандал з нібито зливом персональних даних українців з бази Дії. У Мінцифри спростували цю інформацію, пояснивши, що були оприлюднені старі бази даних, які доповнили фейковими. Також не можна виключати, що це вороже ІПСО.

На думку політолога Олега Лісного, яку він висловив в ефірі 24 Каналу, витік був здійснений за певним сценарієм. Він пояснив, хто може стояти за цими діями.

Важливо "Витік" даних мільйонів українців: усе, що відомо про ситуацію, позиція Дії, поради для захисту

Чому потрібна комунікація з суспільством у ситуації зі зливом даних?

Лісний наголосив, що цей витік даних українців схожий на ІПСО. Він міг бути потрібний для дискредитації.

Бувають ситуації, коли відбуваються, не тільки в Україні, а будь-де, чисто технічні моменти. Допускаю, що це певний сценарій. Можна ж дискредитувати не тільки владу, але й інструменти, які є в Україні,

– підкреслив політолог.

Цифровізація в Україні є на дуже високому рівні, на його думку, вона навіть набагато крутіша, ніж у Сполучених Штатах Америки та в європейських країнах.

Тому, дійсно, можна припустити, що це спосіб дискредитації самого інструменту. Також це можуть відбуватися певні ігри всередині країни,

– пояснив Олег Лісний.

Водночас ця інформація дуже тисне на кожного українця, оскільки в нашій країні дедалі більше відбувається цифровізація, і вона буде продовжуватися.

Тому має бути чітка комунікація у частині того, що стосуються поширення цих чуток або розростання проблем. Тоді це вже не зупинити. І відповідно довіра зменшується з кожним днем,

– зауважив він.

Політолог вважає, якщо певні проблеми виникають, про них треба чесно говорити суспільству. Якщо це атака росіян або дії недоброзичливців всередині країни, це теж треба озвучувати. Адже населення України потребує чесності у спілкуванні.

Злив даних українців: що відомо?