15 октября, 18:23
Сложная ситуация: во всех регионах Украины применены аварийные отключения света

Полина Буянова

В среду, 15 октября, во всех регионах Украины (кроме Донецкой и части Черниговской областей) применены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрэнерго".

Где будут отключать свет?

Причиной введения ограничений во всех регионах стали последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

В "Укрэнерго" также отметили, что на Черниговщине оператором системы распределения (облэнерго) пока применяется три очереди почасовых отключений.

Если у вас сейчас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно! 
– подчеркнули в "Укрэнерго".

Сейчас во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Какая ситуация в Киеве?

  • Ввели экстренные отключения света по указанию энергетиков, в частности, в столице Украины. В то же время причин подобных отключений пока не указывают.

  • В ДТЭК отметили, что в случае каких-либо изменений оперативно сообщат информацию дополнительно о причинах отключений.

  • Графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, – не действуют. Киевская городская военная администрация, комментируя отключение, отметила, что ограничения ввели в связи со сложной ситуацией в энергосистеме.