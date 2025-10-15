Укр Рус
15 жовтня, 18:23
Складна ситуація: в усіх регіонах України застосовані аварійні відключення світла

Поліна Буянова

У середу, 15 жовтня, в усіх регіонах України, крім Донецької та частини Чернігівської областей, застосували аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укренерго".

Де відключатимуть світло?

Причиною запровадження обмежень в усіх регіонах стали наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

В "Укренерго" також зазначили, що на Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень.

Якщо у вас зараз є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо! 
– підкреслили в "Укренерго".

Наразі в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Яка ситуація в Києві?

  • Запровадили екстрені відключення світла за вказівкою енергетиків, зокрема, у столиці України. Водночас причин подібних відключень наразі не вказують.

  • У ДТЕК зазначили, що у разі будь-яких змін оперативно повідомлять інформацію додатково стосовно причини відключень.

  • Графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють. Київська міська військова адміністрація, коментуючи відключення, зазначила, що обмеження запровадили у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі.