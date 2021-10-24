Случайное убийство украинки Хатчинс Болдуином: следствие заинтересовалось двумя лицами
Источник:DW
Следствие, расследуя убийство оператора Галины Хатчинс, заинтересовалось двумя лицами. Речь идет об ответственном за оружие на съемочной площадке и ассистенте режиссера.
Именно эти люди, по версии полиции, находятся в центре расследования обстоятельств рокового инцидента. Об этом говорится в отчете полиции.
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Убийство Галины Хатчинс – полиция заинтересовалась двумя людьми
Правоохранители заявили, что сейчас в центре расследования находятся:
- Анна Гутьеррес-Рид – оружейная эксперт, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке;
- Дэйв Холлс – ассистент режиссера, который передал оружие актеру Алеку Болдуину (именно последний случайно совершил роковой для украинки выстрел – 24 канал).
Анна Гутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Холлс передал его Болдуину, заверив в том, что оно не заряжено боевыми патронами,
– сообщают американские СМИ, согласно предварительному отчету полиции.
Кроме того, в отчете полиции говорится, что Голлс "не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами".
Люди на площадке были недовольны условиями работы, – СМИ
Издание Los Angeles Times написало, что за несколько часов до трагического инцидента на съемочной площадке царило напряжение. Оно было обусловлено тем, что 6 членов съемочной группы жаловались на условия труда.
Сообщают, что, мол, они требовали лучших условий работы. Известно, что среди возмущенных, по неподтвержденным данным СМИ, была и Галина Хатчинс. Однако пока официальной информации на этот счет нет.
Коротко об убийстве украинки Алеком Болдуином
- 22 октября в штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Ржавчина" актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс. Это случилось на съемочной площадке.
- Известно, что актер должен стрелять из реквизитного пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако очевидец пояснил, что несчастный случай произошел из-за пропусков зажигания оружия с холостыми патронами. Когда актер выстрелил, осколки пули разлетелись и попали в 2 человека.
- Также тяжелое ранение получил режиссер ленты Джоэл Соуз. Он находится в больнице.
- В украинском МИД подтвердили, что 42-летняя оператор Галина Хатчинс имела украинское гражданство. Она получила высшее образование в Киеве и переехала в США, чтобы строить карьеру в кинематографе.
- Сам актер Алек Болдуин заверил, что сотрудничает с правоохранителями. Он отметил, что у него нет слов, чтобы описать весь шок и уныние, охватывающее его после смерти Галины Хатчинс.