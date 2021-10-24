Випадкове вбивство українки Гатчінс Болдвіном: слідство зацікавилося двома особами
Джерело:DW
Слідство, розслідуючи вбиство операторки Галини Гатчінс, зацікавилось двома особами. Мовиться про відповідальну за зброю на знімальному майданчику та асистента режисера.
Саме ці люди, за версією поліції, перебувають у центрі розслідування обставин фатального інциденту. Про це мовиться у звіті поліції.
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Вбивство Галина Гатчінс – поліція зацікавилась двома людьми
Правоохоронці заявили, що наразі у центрі розслідування перебувають:
- Ганна Ґутьєррес-Рід – збройова експертка, яка була відповідальна за зброю на знімальному майданчику;
- Дейв Голлс – асистент режисера, який передав зброю актору Алеку Болдуїну (саме останній випадково здійснив фатальний для українки вистріл – 24 канал).
Ганна Ґутьєррес-Рід підготувала зброю до зйомок, а Дейв Голлс передав її Болдуїну, запевнивши у тому, що вона не заряджена бойовими патронами,
– повідомляють американські ЗМІ, згідно з попереднім звітом поліції.
Окрім того, у звіті поліції мовиться, що Голлс "не знав про те, що зброя була заряджена бойовими патронами".
Люди на майданчику були не задоволені умовами роботи, – ЗМІ
Видання Los Angeles Times написало, що за кілька годин до трагічного інциденту на знімальному майданчику панувало напруження. Воно було зумовлене тим, що 6 членів знімальної групи скаржилися на умови праці.
Повідомляють, що,мовляв, вони вимагали кращих умов роботи. Відомо, що серед обурених, за непідтвердженими даними ЗМІ, була й Галина Гатчінс. Проте наразі офіційної інформації щодо цього немає.
Коротко про вбивство українки Алеком Болдуїном
- 22 жовтня у штаті Нью-Мексико під час зйомок вестерну "Іржа" актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс. Це трапилось на знімальному майданчику.
- Відомо, що актор мав стріляти з реквізитного пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами. Проте очевидець пояснив, що нещасний випадок стався через пропуски запалювання зброї з холостими патронами. Коли актор вистрелив, осколки кулі розлетілися і потрапили у 2 людей.
- Також важке поранення отримав режисер стрічки Джоел Соуз. Він перебуває у лікарні.
- В українському МЗС підтвердили, що 42-річна операторка Галина Гатчінс мала українське громадянство. Вона отримала вищу освіту в Києві й переїхала у США, щоб будувати кар'єру в кінематографі.
- Сам актор Алек Болдвін запевнив, що співпрацює з правоохоронцями. Він наголосив, що у нього немає слів, аби описати весь шок та смуток, що охоплюють його після смерті Галини Гатчінс.