Випадкове вбивство українки Гатчінс Болдвіном: слідство зацікавилося двома особами

Слідство, розслідуючи вбиство операторки Галини Гатчінс, зацікавилось двома особами. Мовиться про відповідальну за зброю на знімальному майданчику та асистента режисера.

Саме ці люди, за версією поліції, перебувають у центрі розслідування обставин фатального інциденту. Про це мовиться у звіті поліції.

До теми Я спустошений, – поранений Болдвіном режисер Соуза висловився щодо загибелі Гатчінс

Вбивство Галина Гатчінс – поліція зацікавилась двома людьми

Правоохоронці заявили, що наразі у центрі розслідування перебувають:

Ганна Ґутьєррес-Рід – збройова експертка, яка була відповідальна за зброю на знімальному майданчику;

Дейв Голлс – асистент режисера, який передав зброю актору Алеку Болдуїну (саме останній випадково здійснив фатальний для українки вистріл – 24 канал).

Ганна Ґутьєррес-Рід підготувала зброю до зйомок, а Дейв Голлс передав її Болдуїну, запевнивши у тому, що вона не заряджена бойовими патронами,

– повідомляють американські ЗМІ, згідно з попереднім звітом поліції.

Окрім того, у звіті поліції мовиться, що Голлс "не знав про те, що зброя була заряджена бойовими патронами".

Люди на майданчику були не задоволені умовами роботи, – ЗМІ

Видання Los Angeles Times написало, що за кілька годин до трагічного інциденту на знімальному майданчику панувало напруження. Воно було зумовлене тим, що 6 членів знімальної групи скаржилися на умови праці.

Повідомляють, що,мовляв, вони вимагали кращих умов роботи. Відомо, що серед обурених, за непідтвердженими даними ЗМІ, була й Галина Гатчінс. Проте наразі офіційної інформації щодо цього немає.

Коротко про вбивство українки Алеком Болдуїном