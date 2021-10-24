Коли пролунав постріл, який забрав життя українки Галини Гатчінс, Соуза стояв просто позаду неї. Чоловікові пощастило – він зазнав тільки поранення у плече.

До теми Алек Болдвін вперше прокоментував випадкове вбивство української операторки

Джоел Соуза висловився щодо загибелі Галини Гатчінс на знімальному майданчику "Іржі"

Режисер Джоел Соуза відчуває себе спустошеним після загибелі операторки з України Галини Гатчінс. Жінку випадково застрелив голлівудський актор Алек Болдвін просто на знімальному майданчику фільму "Іржа".

Я спустошений втратою моєї подруги й колеги Галини. Вона була доброю, енергійною, неймовірно талановитою, боролася за кожен дюйм і завжди змушувала мене бути кращим. Думками я з її родиною у цей важкий час,

– розповів Соуза.

Він також подякував усім, хто висловлював підтримку після ситуації. Нагадаємо, Соуза під час пострілу стояв за спиною Гатчінс, і отримав кулю у плече.

Вбивство Галини Гатчінс: коротко про подію та нові подробиці

У штаті Нью-Мексико під час зйомок вестерну "Іржа" актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс. Причому бойової зброї у нього не мало б бути.

Болдвін і гадки не мав, що пістолет із реквізиту заряджений патроном, який здатен забрати чиєсь життя. Пістолет актору дав асистент режисера, а перед цим його мав перевірити фахівець зі зброї.

фахівець зі зброї. Примітно, як пише ABC News, що у знімальної групи фільму ще до трагедії були проблеми з безпекою – зокрема, випадкові постріли. Частина людей навіть начебто звільнилися через це буквально у переддень.

Наразі ж подію розслідують правоохоронці. Звинувачень поки нікому не висували.