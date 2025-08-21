По закону, предельный возраст военнообязанных в Украине составляет 60 лет – после достижения этого возраста граждане не подлежат призыву. Однако в обществе также активно обсуждали целесообразность привлечения старших специалистов к обороне.

Кто может служить даже после 60 лет и что стоит знать украинцам – читайте в материале 24 Канала.

Служат ли мужчины после 60 лет?

В Украине разрешили добровольную службу по контракту для граждан старше 60 лет. Соответствующий законопроект №13229 Верховная Рада приняла 16 июля 2025 года, а в конце месяца его подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно новым нормам, во время военного положения граждане от 60 лет и старше могут добровольно поступить на контрактную службу при условии, что командир воинской части предоставил письменное согласие, а военно-врачебная комиссия признала этих лиц годными к службе.

Важно! Контракт заключается на срок 1 год с возможностью продления еще на год, также предусмотрен двухмесячный испытательный срок.

Стоит отметить, что решение о принятии на службу добровольца в возрасте 60+ принимает непосредственно командир подразделения. Если же речь идет об офицере пенсионного возраста, дополнительно требуется согласование Генерального штаба ВСУ.

Закон также ограничивает сферу применения таких контрактников небоевыми должностями: они могут служить на должностях рядового и сержантского состава обеспечения, а также младшего и старшего офицерского состава (прежде всего в штабах или в специализированных направлениях). Все подобные контракты автоматически прекращаются после завершения или отмены военного положения.

Введение службы по контракту для пенсионеров призвано привлечь квалифицированных ветеранов и специалистов к выполнению задач в армии, прежде всего в сферах связи, логистики, медицины, инженерного обеспечения и других поддерживающих направлений.

В пояснительной записке к закону прямо отмечается: речь идет именно об опытных специалистах для небоевых должностей, которые могут передавать знания и снимать часть нагрузки с младших военных.

Могут ли принудительно мобилизовать мужчин после 55 лет?

Относительно принудительной мобилизации мужчин старшего возраста подходы пока остаются сдержанными.

По закону, службе подлежат все годные мужчины до 60 лет, и исключений для категории 55+ нет, кроме случаев, когда существуют другие основания для отсрочки. Как следствие, повестку может получить даже 59-летний украинец – это не будет считаться нарушением.

В то же время в Вооруженных Силах отмечают, что при мобилизации учитывается целесообразность и эффективность использования старших призывников. Чем ближе возраст военнообязанного к предельному, тем менее приоритетным он считается для укомплектования боевых подразделений.

