Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы отказывается расследовать смерть венгра из Закарпатской области Иосифа Шебештеня, которого якобы "избили работники ТЦК".

Впрочем, такие заявления главы венгерского внешнедипломатического ведомства не соответствуют действительности, расследование до сих пор продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

КАК ГБР ответило на обвинения Сийярто?

В ГБР сообщили, что расследование продолжается с начала июля. Мужчину мобилизовали 14 июня и во время ВВК не жаловался на здоровье. Уже 18 июня пошел в СЗЧ, а на следующий день обратился в Береговскую областную психиатрическую больницу.

Там он сказал, что плохо себя чувствует, имеет сильную головную боль, а также, с его слов, получил травму головы. В этот же день каретой скорой помощи Иосиф Шебештень был доставлен в Береговскую районную больницу.

Впрочем, согласно обнародованной информации, врачи не обнаружили у него каких-либо серьезных повреждений. Уже 24 июня Шебештеня перевели с его согласия в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи города Берегово.

По данным ГБР, 7 июля в Береговское отделение полиции поступило сообщение о том, что 6 июля Иосиф Шебештень умер в медицинском учреждении. В то же время признаков насильственной смерти и телесных повреждений обнаружено не было.

В рамках уголовного производства проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, в том числе военнослужащих и врачей. Судебно-медицинская экспертиза также не выявила каких-либо признаков насильственной смерти. Расследование продолжается,

– резюмировали там.

К слову, напомним, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан еще недавно требовал введения санкций ЕС против Украины из-за якобы смертельного избиения венгра в территориальном центре комплектования на Закарпатье.