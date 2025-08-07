Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито відмовляється розслідувати смерть угорця з Закарпатської області Йосипа Шебештеня, якого нібито "побили працівники ТЦК".

Утім, такі заяви глави угорського зовнішньодипломатичного відомства не відповідають дійсності, розслідування досі триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

ЯК ДБР відповіло на звинувачення Сійярто?

У ДБР повідомили, що розслідування триває з початку липня. Чоловіка мобілізували 14 червня і під час ВЛК не скаржився на здоров'я. Вже 18 червня пішов у СЗЧ, а наступного дня звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні.

Там він сказав, що погано почувається, має сильний головний біль, а також, з його слів, отримав травму голови. Цього ж дня каретою швидкої допомоги Йосип Шебештень був доставлений до Берегівської районної лікарні.

Утім, згідно з оприлюдненою інформацією, лікарі не виявили у нього будь-яких серйозних ушкоджень. Вже 24 червня Шебештеня перевели за його згодою до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги міста Берегове.

За даними ДБР, 7 липня до Берегівського відділення поліції надійшло повідомлення про те що 6 липня Йосип Шебештень помер у медичному закладі. Водночас ознак насильницької смерті та тілесних ушкоджень виявлено не було.

У межах кримінального провадження проведено судово-медичну експертизу, допитано свідків, у тому числі військовослужбовців та лікарів. Судово-медична експертиза також не виявила будь-яких ознак насильницької смерті. Розслідування триває,

– резюмували там.

До слова, нагадаємо, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан ще нещодавно вимагав введення санкцій ЄС проти України через нібито смертельне побиття угорця у територіальному центрі комплектування на Закарпатті.