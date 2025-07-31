Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.

До теми Компанія країни НАТО допомагає зброярам у Росії вбивати українців: викрито шокуюче листування

Як Будапешт став військовим хабом російського лобі у світі?

Розслідувачі розповіли, що в архівах OpsHackRussia'sDay була виявлена низка документів стосовно Угорщини та військово-технічної співпраці Будапешта й Москви після 2014 року.

Ці матеріали не лише підтверджують раніше оприлюднені нами дані, а й дозволяють зробити ширші висновки: під керівництвом Віктора Орбана Угорщина, попри свій статус держави-члена НАТО та ЄС, фактично стала хабом для російських оборонних компаній, дипломатів і спецслужб, які використовують її для просування інтересів Росії у Європі,

– наголошують аналітики.

Так, у листі, який мають у своєму розпорядженні розслідувачі, Федеральна служба з військово-технічного співробітництва Росії (ФСВТС) офіційно підтверджує повноваження АТ "Вертольоти Росії" брати участь у тендері Міністерства оборони Угорщини на капітальний ремонт 4 – 5 гелікоптерів Мі-17.



Лист ФСВТС РФ до Міноборони Угорщини (9 березня 2016) / Фото InformNapalm

"Увага звертається на те, що до ремонту обов'язково має бути залучений розробник – Московський вертолітний завод ім. М.Л. Міля. Це свідчить про безпосередню участь російських оборонних підприємств у модернізації озброєння країни-члена НАТО вже після початку війни Росії проти України у 2014 році", – зауважують в InformNapalm.

Розслідувачі також отримали детальний перелік угорського парку гелікоптерів радянського/російського виробництва: 55 одиниць, включно з Мі-8/17, Мі-24, Ка-26.



Довідка АТ "Вертольоти Росії" про співпрацю з Угорщиною (2016) / Фото InformNapalm

В документі також зафіксовано, що за одним з контрактів у 2013 році російська компанія "Оборонпром" отримала замовлення на технічну підтримку і ремонт на суму понад 16,9 мільйона доларів США. Станом на лютий 2016 року вже було виконано робіт на 4,6 мільйона доларів США.

Крім того, згадується, що у 2015 році РФ не запросили до тендеру, але згодом, завдяки роботі з угорськими посередниками, зокрема Armitech Ltd, "Вертольоти Росії" таки були допущені до наступного конкурсу,

– наголошують аналітики.

Ще один документ підтверджує постачання компонентів до гелікоптерів Мі-17/Мі-8 угорським ВПС від російської компанії "Оборонпром". Відвантаження проводилося через Міноборони Угорщини в обхід санкцій ЄС, накладених після російської окупації Криму.

Таким чином, угорська сторона фактично проігнорувала обмеження, які діють з 2014 року відповідно до Регламенту Ради ЄС №833/2014.



Сертифікат відповідності на продукцію АТ "Оборонпром" (2014) / Фото InformNapalm

Окрім того, розслідувачі мають у розпорядженні лист, адресований генеральному директору "Вертольотів Росії" Андрію Богінському, де ізраїльська компанія IAI висловлює готовність до участі у модернізації гелікоптерів Мі-35 для Угорщини та співпраці з Росією по проєкту Ка-226 в Індії.

Таке листування демонструє факт зацікавленості ізраїльської компанії в комерційній співпраці з РФ попри міжнародну ізоляцію останньої.



Лист Israel Aerospace Industries до "Вертольотів Росії" (2018) / Фото InformNapalm

Які висновки з цього всього можна зробити?

Розслідувачі наголошують, що всі наявні документи вказують на небезпечну тенденцію: Росія цілеспрямовано використовує Угорщину як платформу для проникнення своїх військово-промислових компаній на ринки ЄС та НАТО.

Попри чинні санкції й обмеження, угорські посадовці та бізнеси створили умови, за яких російські підприємства не лише зберігають прибутковість, а й контролюють обслуговування критичних оборонних систем у державах-членах Альянсу.

Це становить прямі загрози для НАТО:

можливість витоку технічної інформації до РФ;

закріплення російського впливу в оборонних структурах Євросоюзу;

підрив ефективності санкційної політики ЄС;

створення "сірого коридору" для обходу обмежень через треті країни – як-от Ізраїль та Індія.

Аналітики також заявили, що Угорщина, як повноправний член ЄС і НАТО, має нести відповідальність за систематичне сприяння обходу санкцій та співпрацю з російським ВПК.

Лояльна до Росії політика Віктора Орбана фактично підриває засади спільної архітектури безпеки Альянсу, що відбувається не тільки на фоні відвертого саботажу прийняття політичних та військових рішень в межах ЄС і НАТО, але і продовжується в тіньових схемах, у яких Будапешт стає головним хабом для росіян,

– заявили журналісти.

Також в InformNapalm закликають:

Європейську Комісію – розпочати офіційне розслідування викладених фактів, з огляду на те, що подібні схеми можуть діяти і нині;

Уряди країн НАТО – вимагати від Угорщини прозорої інформації про масштаби та характер співпраці з РФ;

Журналістів і аналітиків – звернути особливу увагу на роль Будапешта як критичної точки у стратегії Кремля щодо обходу санкцій і впливу в Європі.

Розслідувачі нагадали, що якщо якась європейська, американська чи інша іноземна компанія або країна лише планує таємну співпрацю з РФ у сфері оборони – то вони радять відмовитися. Адже Росія не здатна зберігати жодні секрети – ні свої, ні чужі. І розслідування в межах OpsHackRussia'sDay це підтверджують.