Зоозащитники обеспокоены: во Львове посреди дня открыли огонь по собакам – погибло животное

На улице Курмановича во Львове неизвестные застрелили собаку, у которой была кличка Вайт. В полиции констатировали, что возбуждено уголовное производство по этому факту.

Сообщество собачников Львова возмущено из-за этого позорного инцидента, произошедшего в Железнодорожном районе 8 августа. В то же время 24 Канал обратился в пресс-службу полиции Львовщины за комментарием по поводу этого события.

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Убийство Вайта

Как отметила спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская, правоохранители открыли уголовное производство по факту возможного убийства и жестокого обращения с животным.

Предварительно, Вайт мог погибнуть из-за огнестрельного ранения. Однако точно это может установить только его разрез и соответствующая экспертиза.

Кроме того, активисты отмечают, что в результате действий злоумышленника или группы лиц была ранена еще одна собака из этой стаи.

Его звали Вайт, и он со стаей несколько лет жил на одном месте (на улице Курмановича – 24 Канал). На этом же месте Вайт был застрелен. Также травмирована еще одна собака из этой стаи. Из-за недавних массовых убийств бездомных собак Львов никак нельзя назвать "дружественным к животным",

– выразила свое мнение пользовательница фейсбука Ирина Камкова.

По состоянию на 17:00, 9 августа нет предположений о том, кто мог открыть огонь по животным. Неравнодушные львовяне призывают не оставаться в стороне и сообщать в сеть и правоохранительные органы информацию об этом событии.

Активисты объявили сбор добровольцев в четверг, 10 августа, в 08:30 и 18:00 на улице Рудненской возле железнодорожного моста на въезде в Левандовку из Городоцкой. Планируют вместе расклеивать объявления о поиске шкуродеров за вознаграждение.

Подробно об этом читайте в группе "Сообщество собачников Львова" по ссылке

Добавим напоследок к этой теме, что 24 Канал не так давно писал о массовом отравлении собак, что происходит прямо-таки на улицах Львова. Неизвестные разбрасывают опасные вещества, в частности, на газонах. Их съедают четырехлапые, после чего умирают.