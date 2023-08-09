Зоозахисники б'ють на сполох: у Львові посеред дня відкрили вогонь по собаках – загинула тварина

На вулиці Курмановича у Львові невідомі застрелили собаку, що мав кличку Вайт. У поліції констатували, що відкрили кримінальне провадження за цим фактом.

Спільнота собачників Львова обурена через цей ганебний інцидент, що трапився в Залізничному районі 8 серпня. Водночас 24 Канал звернувся до пресслужби поліції Львівщини за коментарем щодо цієї події.

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Вбивство Вайта

Як зазначила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливого вбивства та жорстокого поводження з твариною.

Попередньо, Вайт міг загинути через вогнепальне поранення. Однак точно це може встановити лише розтин та відповідна експертиза.

Окрім того, активісти зазначають, що внаслідок дій зловмисника або групи осіб був поранений ще один собака з цієї зграї.

Його звали Вайт, і він зі зграєю кілька років жив на одному місці (на вулиці Курмановича – 24 Канал). На цьому ж місці Вайта застрелили. Також травмований ще один собака з цієї зграї. Через нещодавні масові вбивства безпритульних собак Львів аж ніяк не можна назвати "дружнім до тварин",

– висловила свою думку користувачка фейсбуку Ірина Камкова.

Станом на 17:00, 9 серпня немає припущень стосовно того, хто міг відкрити вогонь по тваринах. Небайдужі львів'яни закликають не залишатись осторонь та повідомляти у мережу й правоохоронні органи інформацію щодо цієї події.

Активісти оголосили збір добровольців у четвер, 10 серпня, о 08:30 та 18:00 на вулиці Рудненській біля залізничного мосту, що на в'їзді в Левандівку з Городоцької. Планують разом розклеювати оголошення про пошук шкуродерів за винагороду.

Детально про це читайте в групі "Спільнота собачників Львова" за посиланням

Додамо наостанок до цієї теми, що 24 Канал не так давно писав про масове отруєння собак, що відбувається просто-таки на вулицях Львова. Невідомі розкидають небезпечні речовини, зокрема, на газонах. Їх з'їдають чотирилапі, після чого помирають.