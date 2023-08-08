Наразі, хто поширював чутки – невідомо. Проте на сторінці в інстаграмі наголосили, що поширювали фейки у твітері, передає 24 Канал.
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"Я маю в серці те, що не вмирає!"
Спростували чутки про смерть пса Патрона спочатку на сторінці Міністерства внутрішніх справ. Там опублікували нові світлини з собакою-зіркою.
Ні, я живий! Я буду вічно жити! Я маю в серці те, що не вмирає!
– мовиться у повідомленні.
До слова, у твітері під публікацією МВС дуже багато скептиків. Більшість користувачів вважає, що на опублікованих світлинах буцімто "двійник" Патрона.
В інстаграмі Патрона також прокоментували чутки про нібито його "загибель". Там написали, що на твітерян "напала хвороба".
Хоч бери й фотографуйся щодня зі свіжим випуском "Бульвар Гордона". Їм то приносить лайки й охоплення, а мені весь день відписування "Я живий!" Ось вам фото моє робоче, свіженьке. Тут я живий і здоровий,
– прокоментували на сторінці Патрона.
А ось під публікацією в інстаграмі користувачі підтримували пса, бажали йому здоров'я та довгих років життя:
- "Не дочекаються. Патрон живіший всіх живих. В нього он скільки роботи та ще попереду наша Перемога. Патрончику, ми з тобою. Обіймаємо тебе. А тим, хто таке пише хай буде соромно";
- "Це означає що ти зірка, а про зірок таке багато фейків, і те що ти будеш жити довго і щасливо!!!! Не звертає уваги, ти найкращий щасливчик!!!";
- "Боже, не звертайте увагу на дурні плітки! І не реагуйте на них! Бережіть себе та Патрончика!";
- "Дай Боже здоров'я псу Патрону";
- "Ти будеш жити довго та щасливо, мій друже".
Патрон потрапив під обстріл
Пес Патрон у липні потрапив під обстріл. На сторінці собаки-зірки розповіли, що інцидент стався під час розміновування поблизу Балаклії, що у Харківській області.
"Я почув свист і гул, але подумав, що то мої збираються керовано підірвати вибухонебезпечні предмети. Та Михайло чомусь хутко мене переніс в укриття та накрив собою. Тоді я зрозумів, що це була ворожа ракета", – розповів Патрон.
На жаль, той обстріл забрав життя однієї людини. Окрім того, відомо про ще 9 постраждалих.