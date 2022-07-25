Украина сделала все необходимое, за безопасностью пусть следят партнеры, – Зеленский о зерновом соглашении

Украина подписала с Турцией и ООН "зерновое соглашение", однако уже на следующий день россия атаковала украинский порт "Одесса". Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала все от себя зависящее, чтобы экспортировать зерно.

Удар по Одессе – это отношение россии к ее партнерам, – Зеленский

Об этом глава государства сказал после встречи с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи, сообщает 24 канал. Зеленский заявил, что Украина создала условия для вывоза зерна .

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Однако после того, как было подписано "зерновое соглашение", Россия ударила ракетой по порту "Одесса". Цинично то, что кремль подписал идентичное "зерновое соглашение" с ООН и Турцией, но прогнозируемо не сдержал слова.

Весь мир увидел, что не прошло и 24 часов, как начались обстрелы, ракетные удары по морским портам Украины. Мы со своей стороны все сделали, все подготовили, коридор есть. В наших водах все контролирует Украина, проверки в наших водах будет делать только Украина. Вы знаете, что мы деоккупировали наш остров Змеиный. Это очень важный момент для контроля безопасности других коридоров транспортировки зерна,

– сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что теперь это вопрос ООН и Турции – насколько им удастся контролировать россию, "показавшую, что может бить ракетами даже после договоренностей".

Зеленский считает, что удар по Одессе – это отношение россиян к ООН и Турции. В заключение президент заверил, что Украина начнет экспорт, а вопросами безопасности пусть занимаются партнеры.

Украина подписала "зерновое соглашение", после чего россия атаковала Одессу

Россия целенаправленно блокировала вывоз украинского зерна, чтобы создать продовольственный кризис и голод в странах Африки. Таким образом, кремль пытался переложить вину на Украину и заставить страны Запада давить на Киев.

Но 22 июля Украина, Турция и ООН подписали так называемое "зерновое соглашение" , после чего россия 23 июля атаковала порт "Одесса" . Российские кафиры пытались попасть в зернохранилище, однако им это не удалось.

В МИД Украины назвали обстрел "плевком путина в лицо генсека ООН и Эрдогана". В кремле цинично заявили , что удар по порту в Одессе якобы "не повлиял и не может повлиять на отгрузку зерна по соглашению".

В США заявили, что, несмотря на подписание "зернового соглашения", доверять владимиру путину – нельзя. Поэтому Америка и Украина работают над альтернативными путями вывоза украинского зерна .

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