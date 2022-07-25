Україна зробила все необхідне, за безпекою хай стежать партнери, – Зеленський про зернову угоду

Україна підписала з Туреччиною та ООН "зернову угоду", проте вже наступного дня росія атакувала український порт "Одеса". Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила все від себе залежне, щоб експортувати зерно.

Удар по Одесі – це ставлення росії до її партнерів, – Зеленський

Про це глава держави сказав після зустріч з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі, повідомляє 24 канал. Зеленський заявив, що Україна створила умови для вивезення зерна.

До теми Ціна угоди: Туреччина зможе купувати зерно в України за нижчими цінами, – ЗМІ

Однак після того, як було підписано "зернову угоду", росія вдарила ракетою по порту "Одеса". Цинічно те, що кремль підписав ідентичну "зернову угоду" з ООН та Туреччиною, але прогнозовано не стримав слова.

Весь світ побачив, що не минуло й 24 годин, як почалися обстріли, ракетні удари по морських портах України. Ми зі свого боку все зробили, все підготували, коридор є. У наших водах все контролює Україна, перевірки в наших водах робитиме лише Україна. Ви знаєте, що ми деокупували наш острів Зміїний. Це дуже важливий момент для контролю безпеки щодо інших коридорів транспортування зерна,

– сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що тепер це питання ООН і Туреччини – наскільки їм вдасться контролювати росію, "яка показала, що може бити ракетами навіть після домовленостей".

Зеленський вважає, що удар по Одесі – це ставлення росіян до ООН і Туреччини. На завершення президент запевнив, що Україна розпочне експорт, а питаннями безпеки нехай займаються партнери.

Україна підписала "зернову угоду", після чого росія атакувала Одесу

росія цілеспрямовано блокувала вивезення українського зерна, щоб створити продовольчу кризу та голод у країнах Африки. У такий спосіб кремль намагався перекласти вину на Україну й змусити країни Заходу тиснути на Київ.

Та 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали так звану "зернову угоду", після чого росія 23 липня атакувала порт "Одеса". Російські окупанти намагались поцілити у зерносховище, проте їм це не вдалось.

У МЗС України назвали обстріл "плювком путіна в обличчя генсека ООН та Ердогана". Натомість у кремлі цинічно заявили, що удар по порту в Одесі буцімто "не вплинув і не може вплинути на відвантаження зерна по угоді".

У США заявили, що попри підписання "зернової угоди", довіряти владіміру путіну – не можна. Через це Америка та Україна працюють над альтернативними шляхами вивезення українського зерна.

До речі – росіяни масово вивозять крадене зерно через Маріуполь: дивіться відео