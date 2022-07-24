Про це заявили 24 липня в Адміністрації морських портів України. Вони зазначили, що Україна виконує підписану у Стамбулі 22 липня 2022 року Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продовольства морем.

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"Враховуючи викладене, повідомляємо, що прибуття та відхід суден до зазначених морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме головне судно", – повідомили в Асоціації.

На умовах України

росіяни 23 липня обстріляли територію Одеського порту. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що це справжня позиція росії щодо постачання зерна, хоч вони переконують – сприятимуть у відновленні постачання зерна. Кубраков запевнив, що окупантам не вдасться зірвати розблокування морських портів.

Документ не був жестом "доброї волі", а результатом роботи Збройних сил України, які звільнили острів Зміїний. Це стало можливим завдяки підтримці наших союзників, які надають нам сучасну та ефективну зброю для захисту берегової лінії. Документ підписали на українських умовах – жодних росіян у територіальних водах України, жодних поступок щодо санкцій,

– заявив Кубраков.

Обстріл Одеського порту

Приблизно об 11 години ранку 23 липня в Одеському порті пролунали приблизно 10 вибухів. Відомо, що окупанти випустили 4 ракети типу "Калібр". Дві з них влучили в ціль. Відомо, що у порту було зерно.

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