Оскільки укладався договір про експорт зерна у Стамбулі, то Туреччина точно мала б отримати з цього бодай якусь користь. І, як з'ясувалось, вона є.

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Туреччина купуватиме зерно дешевше

Під час укладання угод Туреччина отримала у свої руки всі козирів. Державі пообіцяли пріоритет у задоволенні потреб, пов'язаних із зерном. Ба більше, вона матиме можливість купувати його дешевше, ніж інші країни світу.

Обидва міністри усно заявили, що Туреччині буде надано перевагу з погляду ціни та пріоритетних закупівель. Таким чином ми зможемо купити зерно, яке хочемо купити для власного експорту, за вигідною ціною. Звичайно, вони визначатимуть, скільки і за якою ціною вони продаватимуть у яку країну,

– підкреслив голова парламентського комітету з сільського господарства Туреччини Юнус Килич.

Нагадаємо, що угода передбачає постачання 25 мільйонів тонн зерна. Загальна його вартість оцінюється у 15 мільярдів доларів США.

Туреччина не лише купуватиме зерно дешевше, а й отримуватиме його раніше за інші держави. А все тому, що у Стамбулі створять координаційний центр. Там контролюватимуть відвантаження продовольства з України.

росія не протрималась і доби

Хоч угоду й підписали, на дії росії це аж ніяк не вплинуло. Країна-агресорка вкотре продемонструвала свої терористичні нахили, не протримавшись навіть доби. Один з останніх проявів – ракетний удар по Одесі 23 липня.

Близько 11:00 окупанти атакували Одеський порт. Зауважимо, що на той момент там зберігалось зерно, готове до експорту. Відповідний вчинок неабияк розлютив світову спільноту. Водночас він довів, що з росією справ узагалі не можна мати.

І хоч у той же день росія всіляко намагалась викрутитись, 24 липня країна-агресорка підтвердила, що удар завдала таки вона. Обмовилась речниця міністра внутрішніх справ марія захарова. Вона сама ж наголосила, що окупанти атакували Одесу ракетами "Калібр".

Варте уваги – наслідки "прильоту" по Одеському порту: дивіться відео